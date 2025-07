"Bigger is better": Laura Müller plant Brustvergrößerung

Laura Müller (24) hat kürzlich in einem Instagram-Video Stellung zu den Gerüchten genommen, sie habe sich einer Brustvergrößerung unterzogen. Die Reality-TV-Darstellerin erklärte dabei, dass ihre Brüste "bis zum heutigen Tag zu hundert Prozent echt" seien. Doch diese Tatsache soll nicht von Dauer sein. Laura kündigte in dem Clip an, dass sie ihre Oberweite bald operativ vergrößern lassen möchte. "Ich denke, Bigger is better, deshalb möchte ich mir die Brüste machen lassen. Und das auch sehr, sehr bald", plauderte die zweifache Mama aus.

Vor rund vier Wochen hatte die Influencerin im Rahmen einer Fragerunde auf Social Media ein klares Statement zum Thema Schönheitsoperationen abgegeben. Damals betonte Laura noch: "Bis heute hatte ich keine einzige Schönheits-OP." Die Rede von einer Brust-OP war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Ihre ehrliche Antwort sorgte unter ihren Fans für viel Zuspruch, auch weil die Influencerin immer wieder ihr Selbstbewusstsein präsentiert.

Laura sorgt immer wieder mit Videos und Posts für Gesprächsstoff. So hatte sie erst kürzlich in einem Clip in den sozialen Medien für heftige Diskussionen gesorgt, als sie ein Motorrad-Auspuffrohr polierte und dabei keine Zweifel an der Doppeldeutigkeit ihrer Aussagen ließ. "Ich liebe dicke Rohre", schrieb sie zu besagtem Video in freizügiger Kleidung. Dieses provokante Verhalten scheint ein bewusster Teil ihrer Social-Media-Strategie zu sein, um im Gespräch zu bleiben.

ActionPress Laura Müller, Influencerin

Gregorowius,Stefan Laura Müller, Influencerin

Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller in der TV-Show "Pocher vs. Wendler"