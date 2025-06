Unwissentlich Papa geworden: Billy Idol war nicht überrascht

Billy Idol (69), der legendäre Sänger, hat in einem Interview über ein Familiengeheimnis gesprochen: Er ist in den 80er-Jahren unwissentlich Vater geworden – und hat seinen Sohn erst fast 40 Jahre später kennengelernt. Sonderlich überrascht sei der Rockstar aber nicht gewesen, als er von seinem unehelichen Sohn erfahren hat. "Weil wir in den 80er- und 70er-Jahren herumliefen und mit Millionen von Leuten, die wir nicht kannten, Sex hatten. Eine Menge Leute in der Rockwelt haben Kinder außerhalb ihrer üblichen Beziehungen", erklärte er gegenüber News.

Dass er statt zwei Kindern drei hat, kam durch einen DNA-Test seiner Tochter Bonnie heraus. Über eine Website hatte sie mithilfe des Tests herausgefunden, dass sie einen Halbbruder hat, der in New York wohnt. Vor rund zwei Jahren traf sich Billy dann mit dem damals 38-jährigen Brant. Schnell habe er gespürt, dass sie etwas verbindet. "Als ich Brant mit [meinen Kindern] Bonnie und Willem sah, hatten sie alle den gleichen schrulligen Sinn für Humor. Und als ich das sah, konnte ich erkennen, dass er wirklich mein Sohn ist", so Billy.

Auf die Frage, ob es neben Brant wohl noch weitere Kinder geben könnte, witzelte der Musiker: "Ich glaube, wir wüssten mittlerweile davon, wenn es sie gäbe." Über Brants Mutter sind keine Informationen bekannt. Willem bekam der 69-jährige Rocker mit Ex-Hot-Gossip-Mitglied Perri Lister, Bonnie stammt aus der Beziehung mit Linda Mathis. Sohn Willem arbeitet wie sein Papa in der Entertainment-Industrie als Musiker, Künstler und DJ, während Bonnie kreatives Schreiben studiert hat und heute mit ihrem Mann und zwei Kindern ihr Familienleben genießt. Zwei weitere Enkel bekam Billy durch Brant dazu.

Instagram / billyidol Brant Broad und Billy Idol im September 2023

Getty Images Billy Idol mit Sohn Willem, Schwiegersohn Alex, Bonnie, Schwiegertochter Teresa und Sohn Brant

Getty Images Rockstar Billy Idol im März 2025 in Los Angeles

