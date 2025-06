Billy Idol gesteht: "Ich habe alles genagelt, was es gab"

Billy Idol (69), Rockikone der 1980er-Jahre, hat im Gespräch mit Heute auf seine wilde Karriere zurückgeblickt und ein offenes Geständnis gewagt: "Ich habe alles genagelt, getrunken und genommen, was es gab", sagte er mit schelmischem Grinsen über seine Hochzeit als platinblonder Frauenschwarm, der in der damaligen Punk-Revolte in England eine bedeutende Rolle einnahm. Als Begründung für sein ungezügeltes Konsum- und Sexualverhalten gab der ehemalige Bad Boy an: "Jeder hat uns damals gesagt, wir seien eine Generation ohne Zukunft. Und genauso haben wir gelebt." So wirkt der leidenschaftliche Lederjackenträger heute zwar reflektiert, aber keineswegs müde: Trotz stattlicher 69 Jahre scheint Billy nichts von seiner Energie verloren zu haben, wovon er seine Fans bald auch wieder live überzeugen möchte.

Anlass für das Interview war die anstehende Welttournee des Musikers, die ihn im Juli auch für mehrere Termine nach Deutschland und Österreich führen wird. Auf der Tour will Billy unter anderem sein neues Album "Dream Into It" präsentieren, das wie ein musikalischer Streifzug durch sein schillerndes Leben daherkommt: von der Punk-Szene Brixtons über seine erfolggekrönten Solojahre bis hin zu der Zeit in den USA. Songs wie "77", ein Duett mit Avril Lavigne (40), und "John Wayne" mit Alison Mosshart verarbeiten Stationen seiner Karriere und persönliche Erkenntnisse. Besonders "John Wayne" stehe für einen Wendepunkt: "Es geht darum, akzeptieren zu müssen, dass Selbstzerstörung nicht der richtige Weg ist", so Billy, dessen damals auffälliger Kleidungsstil bis heute vielerorts verehrt wird.

Der Musiker, der bereits schwere Zeiten durchlebte – darunter eine beinahe tödliche Heroinüberdosis 1984 und einen schweren Motorradunfall 1994 –, gibt mit seinen neuen Texten klar zu verstehen, dass er definitiv aus Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Heute genießt Billy ein ruhigeres Leben und schwärmt von Momenten mit seinen Enkelkindern. "Sie kennen mich nur als Großvater, nicht meine wilde Vergangenheit", erzählt er. Diese neue Balance dürfte auch seinen langjährigen Weggefährten Steve Stevens freuen, der erneut am Album mitgewirkt hat. Gemeinsam haben sie eine Mischung aus Old-School-Punk und modernem Rock kreiert, die den Geist vergangener Zeiten mit einer neuen Reife verbinden soll.

Kevin Winter / Getty Images Billy Idol beim iHeartRadio Music Festival

Getty Images Sänger Billy Idol und Fotograf Mick Rock

