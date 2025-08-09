Fans enttäuscht: Disney+ setzt Kult-Horrorserie plötzlich ab

Fans der Horrorserie "Gänsehaut" müssen stark sein: Disney+ beendet die Show nach nur zwei Staffeln, wie Variety berichtet. Die Serie, eine moderne Adaption der berühmten Bücher von R.L. Stine, startete im Oktober 2023 und zog mit gruseligen Geschichten und prominenter Besetzung eine neue Generation Zuschauer in ihren Bann. Trotz positiver Kritiken und solider Abrufzahlen von 75 Millionen gestreamten Stunden allein in den USA hat sich der Streamingdienst dazu entschieden, die Produktion einzustellen. Doch es gibt Hoffnung: Das Produktionsstudio Sony Pictures Television prüft derzeit, ob die Reihe auf einer anderen Plattform fortgesetzt werden könnte.

Die erste Staffel der Serie, bestehend aus zehn Episoden, wurde wöchentlich veröffentlicht und erzählte eine mysteriöse Geschichte um den verstorbenen Teenager Harold Biddle. Im Januar 2025 folgte Staffel zwei, diesmal mit acht Episoden, die die tragischen Geheimnisse einer Familie in den Fokus rückte. Neben den düsteren Handlungsbögen punktete die Show auch mit modernen Spezialeffekten und spannenden Twists. Welche Gründe Disney+ letztendlich zur Absetzung bewegten, bleibt unklar. Vermutet wird, dass finanzielle und strategische Umstrukturierungen eine Rolle spielten.

Doch wer auf Disney+ statt Grusel eher Action sucht, wird trotzdem fündig. Das Angebot des Streamingdienstes wurde im letzten Monat um zahlreiche neue Highlights ergänzt. Seit dem 16. Juli ist erstmals die gesamte Transformers-Reihe samt dem beliebten Spin-off "Bumblebee" auf der Plattform abrufbar. Und auch Filmfans dürfen sich freuen. Mit dem Special "Der weiße Hai: Die Geschichte hinter dem Blockbuster" können Fans erstmals einen spannenden Blick hinter die Kulissen von Steven Spielbergs (78) legendärem Film werfen.

Disney+ Plakat der Horrorserie "Gänsehaut"

©Paramount Mark Wahlberg, "Transformers"-Szene

Disney+ Filmausschnitt aus "Der weiße Hai: Die Geschichte hinter dem Blockbuster", Disney+

