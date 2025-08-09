Heidi Klum posiert splitterfasernackt für Magazin-Shooting

Heidi Klum (52) hat wieder einmal alle Blicke auf sich gezogen! Am Donnerstag veröffentlichte die GNTM-Jurorin ein Foto auf Instagram, das sie splitterfasernackt auf einem Holztisch liegend zeigt. Mit Blick aufs Meer und einer majestätischen Bergkulisse im Hintergrund posierte die 52-Jährige für die Kamera, komplett nackt – abgesehen von ihrem Ehering, der wie immer ihren Finger zierte. Das Shooting fand gemeinsam mit dem französischen Magazin Paris Match statt, dessen Cover Heidi nun ziert.

Wie ein Making-of-Video zeigt, war auch Heidis Ehemann Tom Kaulitz (35) Teil des Shootings. In einem Clip spazieren der Musiker und das Model durch eine schöne Küstenstadt – begleitet von einem Fotografen. Tom und Heidi sind bereits seit sieben Jahren zusammen und sogar schon seit sechs Jahren verheiratet. Ihre Hochzeitsfeier fand am 3. August 2019 auf einer Luxusyacht vor Capri statt. Zum sechsjährigen Jubiläum postete Heidi in der vergangenen Woche ein süßes Paarfoto auf Instagram, das sie und ihren Ehemann knutschend in einem Infinity-Pool zeigt. "Heute sind wir sechs Jahre verheiratet", schrieb Heidi glücklich zu dem Schnappschuss.

Tom und Heidi zeigen sich stets überglücklich im Netz und gelten als absolutes Traumpaar. Ihr Geheimnis? Wie Heidi vor wenigen Tagen gegenüber People verriet, halten das Model und der Tokio Hotel-Star mit heißen Dessous ihre Beziehung am Lodern. "Er mag es, wenn ich mich herausputze, aber auch meinen natürlichen Look findet er attraktiv", plauderte das Model aus dem Nähkästchen. Zur Liebe gehöre für sie außerdem nicht nur Romantik, sondern auch kleine Gesten im Alltag und besondere Erlebnisse. Von Eifersucht fehlt in ihrer Ehe hingegen jede Spur.

Getty Images Heidi Klum am Friesenwall in Köln, 2025

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2025

