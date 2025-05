Diego Pooth und Ekat traurig über Ende von "Let's Dance"

Diego Pooth und Ekaterina Leonova (38) haben jetzt in der letzten Folge von Let's Dance die Jury begeistert und die volle Punktzahl eingeheimst. Damit sicherte sich das Duo den Einzug ins große Finale, das am kommenden Freitag, dem 23. Mai 2025, stattfindet. Seit drei Monaten verbringen der 21-jährige Sohn von Verona Pooth (57) und die 38-jährige Profitänzerin laut Gala fast täglich unzählige Stunden im Trainingsstudio, doch jetzt neigt sich ihre gemeinsame Zeit dem Ende zu. In einem emotionalen Moment teilte Ekat in ihrer Instagram-Story einen Clip mit Diego (21), der wehmütig feststellte: "Nur noch zwei Tage in unserem schönen Raum. Seit drei Monaten unser Zuhause."

In dem Video scherzten die beiden augenzwinkernd über die Zeit nach dem Show-Ende, während sie sichtlich gerührt waren. "Vorletzter Trainingstag, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn, dass es bald vorbei ist", erklärte Ekaterina. Diego stimmte ihr zu und überlegte laut, wie es wohl ohne die Choreografien seiner Mentorin weitergehen solle. "Ich werde mich bei dir melden und sagen: 'Ekat, gib mir bitte noch eine Choreo'", witzelte der junge Tänzer. Die Profitänzerin, die bereits dreimal "Let's Dance" gewinnen konnte, lachte herzlich und gab zu, dass "diese Quälerei schon süchtig macht". Ihre enge Bindung wird noch einmal deutlich, als sie darüber sprechen, sich vielleicht im Urlaub zu sehen, auch wenn Ekat schnell betont: "Aber zuerst Training!"

Für Diego Pooth ist "Let's Dance" ein weiterer Meilenstein, der zeigt, wie vielseitig der Sohn von Verona und Franjo Pooth (55) ist. Der junge Mann, der bereits als Model tätig war, hat sich in den letzten Monaten ganz auf das Tanzen konzentriert und unter Ekat eine beeindruckende Entwicklung durchlebt. Seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova, die für ihre Disziplin und Strenge bekannt ist, hat ihm dabei nicht nur tänzerisch vieles beigebracht, sondern auch menschlich Spuren hinterlassen. Die Chemie zwischen den beiden hat nicht nur die Jury überzeugt, sondern auch die Zuschauer vor den Bildschirmen begeistert. Ob sie den Pokal mit nach Hause nehmen werden, zeigt sich bald im großen Finale.

Anzeige Anzeige

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, "Let's Dance" im Jahr 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / san_diego_pooth Ekaterina Leonova und Diego Pooth bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige