"28 Years Later": Aaron Taylor-Johnson zeigt neuen Look

Aaron Taylor-Johnson (35) und Jodie Comer (32) waren am Montag, dem 16. Juni, in London, um ihren neuen Horrorfilm "28 Years Later" zu promoten. Bei einem Fototermin in London präsentierte sich der Schauspieler nun mit einer völlig neuen, markanten Optik: lange, lockige Haare kombiniert mit einem Vollbart. Jodie beeindruckte in einem eleganten schwarzen Jumpsuit, während sie gemeinsam mit Co-Stars Ralph Fiennes (62) und Alfie Williams sowie Regisseur Danny Boyle (68) für Fotos posierten. Der mit Spannung erwartete Film, ein Sequel zu "28 Days Later", wird am 20. Juni 2025 in die Kinos kommen.

Die Handlung dreht sich laut Filmstarts.de um eine schwer abgeschottete Gemeinschaft auf der Insel Lindisfarne, die seit knapp drei Jahrzehnten der Quarantäne unterliegt. Aaron spielt Jamie, der seinen Sohn Spike, gespielt von Alfie Williams, darauf vorbereitet, in der gefährlichen Welt außerhalb der Insel zu überleben. Neben den familiären Spannungen stehen insbesondere Spikes Mutter Isla (Jodie Comer), die an Demenz leidet, und der mysteriöse Dorfarzt Dr. Kelson (Ralph Fiennes) im Mittelpunkt der Geschichte. Während Danny Boyle erneut die Regie übernimmt, wird schon an den beiden weiteren Filmen gearbeitet. Interessanterweise durfte der Trailer des Films bereits große Erfolge feiern und gewann zahlreiche Preise.

Auch abseits von Filmprojekten sorgt Aaron für Gesprächsstoff. Kürzlich wurde er zum globalen Markenbotschafter des Luxusuhrenherstellers Omega ernannt, wie die Daily Mail berichtet. In den letzten Jahren kursierten Gerüchte, er könnte der nächste James Bond werden, da Omega seit Jahrzehnten eng mit der Filmreihe verbunden ist. Aaron selbst hält sich bedeckt und kommentierte die Spekulationen nur zurückhaltend: "Es steht mir nicht wirklich zu, etwas dazu zu sagen." Unterstützung bekam er jedoch von Ex-Bond-Darsteller Pierce Brosnan (72), der ihn als "eine großartige Wahl" bezeichnete. Neben seinen beruflichen Erfolgen bleibt Aarons Privatleben weitgehend privat, aber sein Engagement und seine Vielseitigkeit als Schauspieler und Persönlichkeit beeindrucken weiterhin.

Getty Images Der Cast von "28 Years Later": Aaron Taylor-Johnson, Alfie Williams, Jodie Comer und Ralph Fiennes

Getty Images Aaron Taylor-Johnson bei einem Fototermin zu "28 Years Later", Juni 2025

