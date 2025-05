Beweist Werbe-Deal Aaron Taylor-Johnsons "James Bond"-Rolle?

Aaron Taylor-Johnson (34) hat mit einem neuen Werbe-Deal Spekulationen angeheizt, dass er der nächste James Bond werden könnte. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Godzilla", ist Daily Mail zufolge kürzlich als globaler Markenbotschafter für die Luxusuhrenmarke Omega vorgestellt worden – dieselbe Marke, deren Zeitmesser seit 30 Jahren die Handgelenke der 007-Darsteller zieren. In einem Statement sagte Aaron: "Ich habe Uhren schon immer geschätzt, aber besonders Omega." Seit der Ankündigung seines Engagements überschlagen sich die Gerüchte, dass er künftig im ikonischen Smoking zu sehen sein könnte.

Seit Daniel Craigs (57) Abschied von der Rolle des kultigen Geheimagenten ist die Suche nach einem Nachfolger in vollem Gange. Aaron wurde immer wieder als möglicher Kandidat gehandelt und galt sogar zeitweise als Favorit. Aktuelle Wetten sehen jedoch den "Divergent"-Star Theo James (40) und "Superman"-Darsteller Henry Cavill (42) vor dem Briten, wobei Theo aktuell mit einer Quote von 6/4 die Poleposition einnimmt. Trotz seines neuen Deals mit Omega hält sich Aaron zu den Bond-Spekulationen bedeckt: "Es liegt nicht wirklich an mir, etwas dazu zu sagen", sagte er einst gegenüber Esquire und gibt auch weiterhin keine klare Antwort.

Bond-Fans sind gespannt, wie es mit der Franchise weitergeht. Nach der Übernahme durch Amazon Prime soll es Gerüchten zufolge bald ein Reboot geben, das ganz ohne multiversale Erklärungen oder Rückblicke auskommt. Insider der Daily Mail berichten außerdem, dass neue Locations wie Liverpool als Setting für den nächsten Film in Erwägung gezogen werden könnten. Unterdessen befindet sich das Casting noch in den frühen Phasen, während Produzenten wie Amy Pascal (67) und David Heyman (63) am Konzept feilen. Für Aaron Taylor-Johnson könnte die 007-Rolle das nächste große Kapitel in einer ohnehin facettenreichen Karriere sein.

GettyImages / Adam Berry, GettyImages / Chung Sung-Jun Daniel Craig und Aaron Taylor-Johnson

Getty Images Aaron Taylor-Johnson auf der Weltpremiere von "Nosferatu" in Berlin, Dezember 2024

