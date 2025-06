Blockbuster "28 Years Later" wurde mit Handykameras gedreht

Für den heiß ersehnten Horrorfilm "28 Years Later", der am 20. Juni 2025 in die Kinos kommt, hat Regisseur Danny Boyle (68) auf einen überraschenden technischen Kniff gesetzt: Der Streifen wurde größtenteils mit dem iPhone 15 Pro Max gedreht. Um das 2,76:1-Breitbildformat zu realisieren, ließ Boyle stellenweise bis zu 20 Smartphones gleichzeitig laufen. Sein Ziel: das Publikum direkt ins Geschehen zu ziehen und die Spannung durch ungewöhnliche Perspektiven und Schnitte zu steigern. Ergänzend kamen auch Drohnen, Spezial- und Actionkameras zum Einsatz, wodurch das Filmmaterial schließlich in einem professionellen Setting zusammengeführt wurde.

Die Entscheidung, mit iPhones zu drehen, ist eine Hommage an den ersten Teil der Reihe, "28 Days Later", der 2003 mit MiniDV-Camcordern eine authentische Apokalypse-Ästhetik erzeugte. Um den Smartphones dennoch einen professionellen Look zu verleihen, setzte die Crew auf hochpreisiges Zubehör wie Aluminium-Cages mit Wechselobjektiven und spezielle Halterungen. Dieses moderne Setup ermöglichte es dem Team, mit 180-Grad-Aufnahmen und innovativen Schnitttechniken zu experimentieren. Zusätzlich wurden verschiedene Kameraperspektiven genutzt, um die Dynamik der Szenen zu maximieren – von intimen Innenräumen bis hin zu weitläufigen Außenaufnahmen.

Auch die Besetzung von "28 Years Later" macht den Film zu einem Highlight. In London wurde der Film bereits von den Hauptdarstellern Jodie Comer (32) und Aaron Taylor-Johnson (35) sowie weiteren Stars wie Ralph Fiennes (62) mit Stolz präsentiert. Aaron überraschte dabei sogar mit einem völlig neuen Look – langen Locken und Vollbart. Die Fortsetzung knüpft an die Tradition des ersten Teils an, indem sie eine neue, intensive Atmosphäre schafft, die das Publikum unmittelbar ins Geschehen zieht. Fans dürfen sich auf eine Weiterführung freuen, die das kreative Erbe der Vorgänger ehrt und zugleich mit überraschenden Innovationen aufwartet.

Getty Images Der Cast von "28 Years Later": Aaron Taylor-Johnson, Alfie Williams, Jodie Comer und Ralph Fiennes

Getty Images Aaron Taylor-Johnson bei einem Fototermin zu "28 Years Later", Juni 2025

