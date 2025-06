"Meisterwerk": Sequel "28 Years Later" wird zum Kinohit

Am Donnerstag feierte "28 Years Later" seine Premiere in Deutschland. Und die ersten Meinungen ließen nicht lange auf sich warten. Weil das Zombie-Abenteuer der dritte Teil der Reihe ist, die 2002 durch "28 Days Later" begründet wurde, waren die Erwartungen der Fans groß. Aber offenbar konnte der Film mit Aaron Taylor-Johnson (35) weltweit überzeugen. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes liegt der Horrorfilm mittlerweile bei 95 Prozent positiven Bewertungen. Auch auf dem offiziellen Instagram-Account scheinen die meisten den Film zu loben. So schreibt ein User: "Ein absolutes Meisterwerk." Ein anderer meint: "Sehr trauriger und brillanter Film. Auf eine gute Art seltsam und auch lustig – die Leute sollten von vor 18 Jahren weiterziehen und neue Dinge akzeptieren."

Zwischen den begeisterten Fans finden sich nämlich auch reichlich enttäuschte Gesichter, nachdem sie 18 Jahre auf einen dritten Teil gewartet haben. "Ich habe 18 Jahre auf einen Film, der nicht mal annähernd gut ist, gewartet. So enttäuscht. Der Plot war überall. Was zur Hölle war das für ein Ende? Das ist ein Schlag ins Gesicht für uns Fans", schreibt ein verärgerter User – und ist mit seiner Meinung nicht allein. Auch können einige nicht verstehen, warum "28 Years Later" so vielen gefällt: "Habe ich einen anderen Film gesehen? Ich war im Vergleich zu den ersten beiden Filmen sehr enttäuscht. Optisch war er toll, aber es fehlte der Horror und eine Storyline mit echter Substanz."

Die Geschichte von "28 Years Later" beginnt viele Jahre zuvor: Wie in "28 Days Later" erzählt wird, löst das sogenannte Rage-Virus eine flächendeckende Zombie-Apokalypse aus. Die Menschen sind auf sich gestellt und müssen sich selbst helfen. 2007 folgte mit "28 Weeks Later" ein zweiter Teil, der unmittelbar an den ersten anknüpft. Mit "28 Years Later" findet jetzt ein großer Zeitsprung statt. Zentrum der Handlung ist eine Gemeinschaft, die sich auf einer Insel vor der nordostenglischen Küste verschanzt hat. Für ein Initiationsritual muss Jamie, Aarons Charakter, zusammen mit seinem Sohn auf das Festland, um die Infizierten zu jagen. Was sie nicht wissen: Außerhalb der sicheren Zone werden sie unmittelbar mit den Schrecken und grausigen Mutationen konfrontiert, die das Virus über die Jahre entwickelt hat.

LMK/ActionPress Aron Taylor-Johnson und Alfie Williams in "28 Years Later"

Getty Images Der Cast von "28 Years Later": Aaron Taylor-Johnson, Alfie Williams, Jodie Comer und Ralph Fiennes

PictureLux / ActionPress Aaron Taylor-Johnson und Alfie Williams in "28 Years Later"

