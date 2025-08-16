Brooks Nader teilt freizügige Bikini-Fotos im Italien-Urlaub

Model und Social-Media-Star Brooks Nader (28) sorgt derzeit mit Einblicken aus ihrem Sommerurlaub in Italien für Furore. Auf Instagram postete die 28-Jährige ein Video, in dem sie auf einer schwimmenden Kletterwand versucht, eine Hangelstange zu greifen – lediglich bekleidet mit einem Tanga-Bikini, ohne Oberteil. "Ich hab’s fast geschafft", kommentierte sie die Aktion mit einem passenden Emoji. Später zeigte sich die Sports-Illustrated-Ikone in einer raffinierten Abendrobe: Ein eng anliegendes, hellblaues Korsettkleid kombinierte sie mit einem glitzernden Cowboyhut für einen Ausflug mit ihren drei Schwestern.

Die Schönheit war zuletzt im Juni bei der Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) mit Lauren Sánchez (55) gesehen worden, die in Venedig stattfand. Bei dieser glamourösen Feier hatte Brooks eine besondere Begegnung: Sie traf ihren vermeintlichen Ex-Freund Tom Brady (48) wieder. Ein Insider berichtete Page Six, dass die beiden sichtlich Spaß miteinander hatten – von lebhaften Gesprächen bis hin zu gemeinsamen Tanzmomenten. Bereits letzten Sommer waren die NFL-Legende und das Model durch Berichte über eine kurzzeitige Romanze in den Schlagzeilen.

Brooks, die ursprünglich aus Louisiana stammt, ist derzeit auch in anderer Hinsicht in aller Munde. Mit ihren drei Schwestern arbeitet sie an ihrem neuen Reality-Projekt "Love Thy Nader", in dem die vier Frauen ihr Leben in einer gemeinsamen Wohnung in New York dokumentieren. "Es gibt Drama, Jungs, Mädchen – einfach alles, was man sich vorstellen kann", verriet Brooks gegenüber Us Weekly. Besonders der enge Zusammenhalt der Schwestern, gepaart mit ihrem Hang zu Unordnung und Chaos, soll den besonderen Charme der Serie ausmachen. Dieser authentische Einblick in das Leben der Nader-Familie soll laut Produzenten bald ein Millionenpublikum begeistern.

Getty Images Brooks Nader im April 2025 in Los Angeles

Instagram / @brooksnader Brooks Nader im August 2025 in Italien

Getty Images Grace Ann Nader, Brooks Nader, Mary Holland Nader und Sarah Jane Nader im April 2025 in L.A.