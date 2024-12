Cillian Murphys "28 Years Later" wird neues Zombie-Spektakel

Cillian Murphy (48) wandelt mit seinem neuen Film auf den Pfaden von The Walking Dead, "World War Z" und Co. Der Hollywoodstar wirkt nämlich als Produzent in dem neuen Endzeitfilm "28 Years Later" mit. Während Cillian selbst eine der Hauptrollen spielt, sind auch Jodie Comer (31), Ralph Fiennes (61) und Aaron Taylor-Johnson (34) Teil der Besetzung. Jetzt hat die Produktionsfirma Sony einen ersten Trailer auf YouTube veröffentlicht, der bereits einen kleinen Einblick in die Handlung gibt: Seit drei Jahrzehnten lebt die Menschheit mittlerweile mit dem sogenannten Rage-Virus. Trotz einer anhaltenden strengen Quarantäne leben einige Menschen unter den Zombie-artigen Infizierten. So auch eine kleine Gruppe Überlebender, die sich auf einer Insel verschanzt hat. Doch als einer aus der Gruppe den sicheren Hafen verlässt und in die Wälder vordringt, erwarten ihn dort die Schrecken des Virus: Nicht nur Infizierte, sondern auch Mutationen sorgen für lebensbedrohliche Gefahren.

Einigen Fans wird der Titel des Films sicher bekannt vorkommen, denn es handelt sich tatsächlich um einen Nachfolger. 2002 erschien schon einmal ein Apokalypsen-Abenteuer mit Cillian als Hauptdarsteller – dieser trug den Titel "28 Days Later". 2007 folgte ein erstes Sequel unter dem Namen "28 Weeks Later". Die beiden Zombie-Streifen erzählen die Vorgeschichte des neuen Films – unter anderem wird hier erklärt, wie das Virus aus einem biologischen Waffenlabor freigesetzt werden konnte. Für Kinofans also die perfekte Vorbereitung. Bis zur Premiere braucht es allerdings noch etwas Geduld, denn angesetzt ist "28 Years Later" für den 20. Juni 2025. Hinter der Geschichte stecken der Oscar-prämierte Regisseur Danny Boyle (68) und Drehbuchautor Alex Garland.

Das kommende Jahr könnte für Cillian also ein großes Kinojahr werden. Er wird nämlich nicht nur in "28 Years Later" mitwirken, sondern auch im heiß ersehnten Film zu seiner Erfolgsserie Peaky Blinders zu sehen sein. Die Produktion des Streifens ist bereits in vollem Gange. Erste Bilder zeigen auch, dass die Dreharbeiten sicher kein Zuckerschlecken sind. Paparazzi-Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, lichteten den gebürtigen Iren am Set im englischen Netherton ab, wo er den eisigen Temperaturen zum Trotz vor der Kamera stand.

Getty Images Danny Boyle, Regisseur

Getty Images Cillian Murphy bei den BAFTA Awards 2024

