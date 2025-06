Das ist für Urgestein Ulrike Frank an GZSZ so besonders

Ulrike Frank (56) ist seit über zwei Jahrzehnten ein bekanntes Gesicht in der beliebten Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ). Auf der Ernsting's family Fashion Show sprach die Schauspielerin mit Promiflash darüber, was sie an der Serie so fasziniert. Besonders begeistert ist sie davon, wie es den Machern gelingt, die Show stets neu zu erfinden, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. "Es war so eine stetige Erneuerung und dadurch ist es uns gelungen, die alten, eingeschworenen Fans bei der Stange zu halten und immer wieder neue dazuzugewinnen", erklärte sie. Die spannende Entwicklung und die generationsübergreifende Fangemeinde machen für sie einen großen Teil des Erfolgs aus.

Ein weiteres Highlight für die Schauspielerin ist ihre Rolle als Kathrin Fleming, die sie bereits seit über 22 Jahren spielt. Für Ulrike ist die Figur nach wie vor voller Überraschungen. "Die Rolle ist fantastisch. Sie hat ganz viele Facetten", schwärmte sie. Es sei eine große Freude, immer wieder neue Geschichten und Wendungen in der Entwicklung ihrer Figur zu erleben. Diese Vielseitigkeit sei es, die sie antreibt, ihrer Arbeit mit Begeisterung nachzugehen und immer wieder neugierig auf das Kommende zu sein.

Abseits des Rampenlichts lebt Ulrike mit ihrem Ehemann Marc Schubring ein äußerst harmonisches Leben. Nach 25 Jahren Ehe stand für die beiden letztes Jahr ein besonderes Jubiläum an: die Silberhochzeit, die sie voller Liebe und Respekt füreinander feierten. Ihre Ehegeheimnisse? Vertrauen, Humor, gegenseitige Bewunderung und das stete Genießen ihrer gemeinsamen Zeit. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere steht für Ulrike ihre Beziehung an erster Stelle.

Getty Images Die Schauspielerin Ulrike Frank im Juli 2019

RTL / Rolf Baumgartner Patrick Fernandez und Ulrike Frank bei GZSZ

Getty Images Marc Schubring und Ulrike Frank