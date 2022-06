Ulrike Frank (53) gibt Einblicke in ihr Liebesleben! Privat könnte es für die GZSZ-Darstellerin momentan wirklich nicht besser laufen. Während es für ihren Soapcharakter innerhalb der Daily in Liebesdingen momentan drunter und drüber geht, schwebt sie privat auf Wolke sieben. Bereits im Jahr 1999 hat die Schauspielerin ihren Partner Marc Schubring geheiratet. Mit Promiflash hat Ulrike nun über ihr Liebesgeheimnis gesprochen!

Promiflash hat Ulrike auf der GALA Launch-Party in Berlin getroffen und gefragt, was das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe ist. "Ich glaube, wir sind einfach ein super Team. [...] Wir wissen, dass das Leben nicht nur Zuckerschlecken ist, aber wir verstehen uns einfach großartig in allen Bereichen", erzählte sie im Interview. Dabei sei jedoch das Wichtigste, Probleme direkt aus dem Weg zu räumen. "Wenn es mal hakt, wollen wir auch, dass es geklärt ist und dass wir wieder gut weiterkommen, also sozusagen – gute und schlechte Zeiten, wissen wir, gehören dazu", fügte Ulrike an.

Auch wenn die Darstellerin und ihr Mann oft und viel unterwegs sind, versuchen die beiden Turteltauben sich auch nach 23 Jahren immer wieder Zeit füreinander einzuräumen. "Ich habe deswegen heute Abend einfach als Datenight tituliert, damit wir dann auch wieder schöne Zeiten miteinander verbringen", plauderte sie auf dem Event aus und ist guter Dinge, dass sie auch schwierigere Zeiten stets meistern werden.

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank und ihr Mann Marc Schubring im September 2021

Instagram / marcschubring Ulrike Frank und ihr Mann Marc Schubring im September 2019

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank, Schauspielerin

