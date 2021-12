Auch das kommende Jahr hält bei GZSZ viele Überraschungen für Katrin Flemming (Ulrike Frank, 52) bereit! In den vergangenen zwölf Monaten durchlebte die erfolgreiche Geschäftsfrau so manches Drama: Neben einer Liebes-Dreiecksgeschichte mit tödlichem Ende musste sich Katrin auch mit der Erpressung ihrer Tochter Johanna (Charlott Reschke) herumschlagen. Jetzt verriet Ulrike, auf was sich die Fans der Daily 2022 gefasst machen dürfen.

"Zunächst sieht alles gut aus für Katrin. Sie startet mit Tobias verliebt und glücklich ins neue Jahr, aber dann ziehen dunkle Wolken am Horizont auf", erzählte die Schauspielerin im Interview mit RTL. So sollen unter anderem die Freundschaften von Katrin auf die Probe gestellt werden und sie müsse sich auch erneut die Frage stellen, wem sie wirklich vertrauen kann.

Doch nicht nur für die Serienfigur wird das kommende Jahr aufregend. Auch auf Katrin-Darstellerin Ulrike kommt ein besonderes Ereignis zu: Der TV-Star feiert nämlich sein 20-jähriges Jubiläum bei der beliebten Vorabendserie. Die Schauspielerin war am 30.12.2001 zum ersten Mal bei GZSZ zu sehen.

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Katrin Flemming (Ulrike Frank) und Tobias Evers (Jan Kittmann) in einer GZSZ-Szene

Anzeige

RTL / Benjamin Kampehl Ulrike Frank, Schauspielerin

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Joe Gerner (Wolfgang Bahro) und Katrin Flemming (Ulrike Frank) in einer GZSZ-Szene

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de