Wird ihre Freundschaft das überleben? Bei GZSZ durchlebt Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen, 45) derzeit ein Gefühlschaos: Die vierfache Mutter bemerkt ihr wachsendes Interesse an dem Partner ihrer besten Freundin Katrin Flemming (Ulrike Frank, 53). Es gelingt Maren auch nicht, sich mit Michi (Lars Pape) abzulenken. Sie fasst daraufhin den Entschluss, Katrin ihre Gefühle für Tobias Evers (Jan Kittmann) zu gestehen. Serien-Darstellerin Ulrike verrät, welche Auswirkungen Marens Beichte auf ihre Freundschaft haben werden.

Achtung, Spoiler!

"Die Unbefangenheit ist weg, das völlige Vertrauen, auch wenn Maren klarmacht, dass sie nie etwas bei Tobias versuchen würde", erklärte die Schauspielerin in einem Interview mit RTL. Die Freundschaft ihrer Serienfigur zu der Kiosk-Besitzerin werde sehr darunter leiden. "Die Freundschaft zwischen Katrin und Maren ist gestört, weil bei Katrin unweigerlich ein gewisses Misstrauen hochkommt. Plötzlich scheint sie sich zudem zwischen der Liebe zu Tobias und der Freundschaft mit Maren entscheiden zu müssen", erzählte die 53-Jährige. Ulrikes Seriencharakter gehe daher vorerst auf Abstand zu ihrer besten Freundin.

Aber was würde der GZSZ-Star in solch einer Situation tun? "Ich würde versuchen, Partnerschaft und Freundschaft zu erhalten, vorausgesetzt das Vertrauen in alle Beteiligten ist vorhanden", teilte Ulrike mit. Ihrer Meinung nach wäre der beste Weg, offen über alles zu reden und aufzuklären, woher die Verliebtheit der Freundin kommt.

Katrin Flemming (Ulrike Frank) und Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen) bei GZSZ

Katrin Flemming (Ulrike Frank) und Tobias Evers (Jan Kittmann) bei GZSZ

Maren Seefeld (Eva Maria Rodekirchen), Katrin Flemming (Ulrike Frank) und Tobias Evers (Jan Kittmann

