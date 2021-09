Ulrike Frank (52) und Marc Schubring scheinen noch so verliebt zu sein wie am ersten Tag! Im Jahr 1999 gab die GZSZ-Darstellerin ihrem heutigen Mann das Jawort. Augenscheinlich könnte sie über diese Entscheidung nicht glücklicher sein, denn das Paar scheint immer noch sehr vernarrt ineinander zu sein. Auch auf Social Media teilt die ausgebildete Sängerin ab und an ein Foto von sich und ihrem Schatz. Jetzt kam ein ganz besonderer Tag für die beiden, weswegen Ulrike einen süßen Schnappschuss postete.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 52-Jährige nun ein Bild, auf dem sie ihrem Mann tief in die Augen sah. "Wir Glücklichen", betitelte die braunhaarige Schönheit das Foto. Aus den verwendeten Hashtags konnten die Fans dann auch den Anlass für diese verliebte Aufnahme ablesen, denn Ulrike schrieb unter ihrem Post #Hochzeitstag und #22Jahre. Auch ihr Liebster teilte das Bild auf seinem Profil. "22 Jahre Eheleben. Ich liebe dich über alles", schrieb der Komponist schwärmerisch.

Unter dem Beitrag der gebürtigen Stuttgarterin gratulierten dem Paar zudem viele Fans und Prominente zur bronzenen Hochzeit. So hinterließen beispielsweise Valentina Pahde (26), Nina Bott (43), Gisa Zach (47) und Caroline Beil (54) jeweils einige rote Herz-Emojis, während Wolfgang Bahro (60) die Eheleute als "wunderbare Menschen" betitelte. Susan Sideropoulos (40) ihrerseits schrieb: "Zauberhaft, ihr Lieben. Bis 120 nur Liebe".

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank, Gisa Zach und Lars Pape im Mai 2021

Instagram / marcschubring Ulrike Frank und ihr Mann Marc Schubring im September 2019

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank im April 2021

