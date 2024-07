Fast 25 Jahre Ehe: Das ist Ulrike Franks Liebesgeheimnis!

Ulrike Frank (55) und ihr Ehemann Marc Schubring feiern noch in diesem Jahr ihre Silberhochzeit, die traditionell nach 25 Jahren Ehe zelebriert wird. Im Interview mit RTL verrät der GZSZ-Star nun das Liebesgeheimnis von ihr und ihrem Liebsten: "Was auch passiert, wir nehmen es an, teilen Freud und Leid, fürchten keine Herausforderungen, gehen aufmerksam und vertrauensvoll miteinander um, nehmen Anteil, bleiben neugierig, sorgen dafür, dass der Humor nicht zu kurz kommt, genießen unser Leben zu zweit, können auch gut mal allein sein, bewundern und schätzen uns." Aber vor allem eine Sache hält die Eheleute zusammen: "Vor allem ist da die Liebe."

Ulrike und ihr Marc sind wohl ein wahres Traumpaar. Die Schauspielerin liebe alles an ihrem Mann, erzählt sie: "Alle Macken, Stärken und Schwächen, voller Lebendigkeit, Ehrlichkeit und Dankbarkeit lieben wir uns." Ein Leben als Single könne sich die 55-Jährige niemals mehr vorstellen. Zu Beginn des vergangenen Jahres träumte Ulrike im Interview mit Bunte sogar davon, eine kirchliche Trauung nachzuholen: "Vielleicht holen wir die große Feier doch noch nach. Unsere Silberhochzeit nächstes Jahr würde sich perfekt eignen."

Nicht nur privat, sondern auch beruflich läuft es für Ulrike ganz wunderbar! Bereits seit rund 22 Jahren spielt sie die Rolle der Katrin Flemming in der beliebten Vorabendsendung "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Aber auch in Sendungen wie "Mallorca – Suche nach dem Paradies" oder Let's Dance flimmerte Ulrike bereits über die Bildschirme unzähliger Zuschauer. In der Tanzshow belegte sie vor rund fünf Jahren mit Tanzpartner Robert Beitsch (32) den neunten Platz. Bild gewährte die gebürtige Stuttgarterin auch einen Blick hinter ihre TV-Karriere: In ihrer freien Zeit geht die Schauspielerin gerne ins Kino oder stürzt sich voller Freude auf die Gartenarbeit.

Getty Images Marc Schubring und Ulrike Frank

RTL / Benjamin Kampehl Ulrike Frank, Schauspielerin

