Frau im Fahrerfluchtfall um Sara Burack (†40) verhaftet

Sara Burack, bekannt aus der Netflix-Serie "Million Dollar Beach House", ist am vergangenen Donnerstag bei einem tragischen Unfall in den frühen Morgenstunden ums Leben gekommen. Sie wurde in den Hamptons auf dem Montauk Highway von einem Auto erfasst, als sie mit einem pinkfarbenen Rollkoffer entlang der Straße ging. Die mutmaßliche Fahrerin, Amanda Kempton, verließ die Unfallstelle, wurde jedoch später von der Polizei verhaftet. Das berichtet jetzt Daily Mail. Laut Aussage der 32-Jährigen habe sie angenommen, einen Verkehrskegel getroffen zu haben. Sara erlag noch am selben Tag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Amanda wurde am Samstag zunächst verhaftet und dann gegen Hinterlegung einer Kaution in Höhe von umgerechnet rund 87.000 Euro wieder freigelassen. Die Anwälte der Meeresbiologin, die sich für unschuldig erklärt hat, betonten, dass Alkohol beim Vorfall keine Rolle gespielt habe: Schlechte Sichtverhältnisse durch starken Nebel und die späte Stunde hätten zur Tragödie beigetragen. Ermittler konnten Amanda als Fahrerin identifizieren, nachdem ein Nummernschild-Leser ihr Fahrzeug registriert hatte. Sie muss sich nun vor Gericht rechtfertigen und könnte, sollte sie schuldig gesprochen werden, bis zu sieben Jahre Haft wegen Fahrerflucht erhalten.

Amandas Geschichte unterscheidet sich von der, die Saras Freunde und Familie laut TMZ nach dem Unfall verbreitet haben. Es wurde zunächst berichtet, dass Bremsspuren am Unfallort darauf hinweisen würden, dass die Fahrerin die Frau auf der Straße gesehen habe. Sara verstarb nicht am Unfallort: Sie erlitt einen Herzstillstand, konnte allerdings wiederbelebt werden. Im Krankenhaus wurde dann das Ausmaß ihrer Verletzungen festgestellt – darunter schwere Kopfverletzungen und mehrere Knochenbrüche – und die lebenserhaltenden Maßnahmen wurden schließlich eingestellt. Sie wurde nur 40 Jahre alt.

Instagram / luxgrouppalmbeach Sara Burack, Reality-TV-Bekanntheit

