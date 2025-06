Darum verbietet Candice King ihrer Tochter "Vampire Diaries"

Candice King (38) hat klargestellt, warum ihre neunjährige Tochter Florence die beliebte Serie Vampire Diaries, in der Candice von 2009 bis 2017 die Rolle der Caroline Forbes spielte, derzeit nicht sehen darf. Während ihres Auftritts im Podcast "The Viall Files" erklärte die Schauspielerin, dass ihre Tochter zwar großes Interesse habe, die Serie zu schauen, sie jedoch der Meinung sei, dass das Format für Florence noch zu früh sei. "Ich habe versucht, ihr zu erklären, dass es ein bisschen gruselig ist und außerdem Mama viele Jungs küsst", so Candice. Besonders herausfordernd fand sie es, als ihre Tochter meinte, es sei ja nicht so, dass sie in Unterwäsche vor der Kamera stünde – was Candice prompt klarstellen musste: "Doch, genau das tue ich."

Die Schauspielerin, die neben Florence auch die vierjährige Josephine mit ihrem Ex-Mann Joe King (45) großzieht, erzählte weiter, dass es ihr zum jetzigen Zeitpunkt unangenehm sei, sich auf solche Diskussionen einzulassen. "Ich habe ihr gesagt: 'Mama ist noch nicht bereit, das durchzugehen, deshalb schauen wir die Serie jetzt nicht.'" Candice erinnerte sich auch daran, wie schwierig es zu Beginn der Serie für ihre Eltern war, sie in einem solch freizügigen Kontext zu sehen. Ihre Dreharbeiten für die erste Staffel, die sie im Alter von 21 Jahren absolvierte, seien besonders für ihren Vater "hart" gewesen. Trotz dieser Aussagen betonte sie, dass ihre Zeit bei der Serie für sie einzigartig und unvergesslich bleibt.

Interessanterweise gibt es jedoch andere Karrieremeilensteine, die von Florence schon mit Begeisterung wahrgenommen wurden. Vor ihrer Schauspielkarriere war Candice Musikerin und begleitete niemand Geringeren als Miley Cyrus (32) als Backgroundsängerin auf Tour. Florence, ein großer Fan von Hannah Montana, findet ihre Mutter nun besonders cool, nachdem sie sie in Filmaufnahmen von Mileys Tour wiedererkannt hat. Candice berichtete, dass ihre Tochter regelrecht aufgeregt war, als sie ihre Mutter in der "Best of Both Worlds"-Konzertdokumentation und einem kurzen Cameo im "Hannah Montana"-Film entdeckte. Eine Erfahrung, die Mutter und Tochter nähergebracht hat – auch ohne Vampire und Drama in Mystic Falls.

Getty Images Candice King, Schauspielerin

Collection Christophel / ActionPress Candice King und ihre Kollegin Kat Graham in "The Vampire Diaries"

Getty Images Joe und Candice King, Musiker und Schauspielerin