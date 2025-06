Serie "Shrinking" vereint "How I Met Your Mother" Stars

Die Fans der Apple TV+-Serie "Shrinking" dürfen sich in der dritten Staffel auf ein besonderes Wiedersehen freuen: Cobie Smulders (43) wird erneut in ihrer Rolle als Sofi zu sehen sein, die das Leben von Jason Segels (45) Charakter Jimmy kräftig durcheinanderwirbelt. Das Besondere daran: Die beiden Stars standen bereits in der Kultserie "How I Met Your Mother" gemeinsam vor der Kamera – damals als Robin und Marshall. "Der Zauber dieser Besetzung ist, dass wir uns seit 20 Jahren kennen, durch dick und dünn", schwärmte Jason laut "Serienjunkies.de" in einem Interview. Die dritte Staffel verspricht romantische Verwicklungen und spannende Entwicklungen in der Beziehung zwischen Sofi und Jimmy.

Neben Smulders und Segel kehrt mit Brett Goldstein auch ein weiteres bekanntes Gesicht zurück, während mit Jeff Daniels (70) und Michael J. Fox (64) hochkarätige Neuzugänge hinzustoßen. Jeff Daniels wird in der neuen Staffel Jimmys Vater verkörpern und dabei für emotionale Tiefgänge sorgen. Jason Segel erklärte: "Jimmy hat eine komplizierte Beziehung zu seinen Eltern." Die Zuschauer dürfen sich nicht nur auf dramatische Momente freuen, sondern auch auf Einblicke in die Gründe, warum Jimmy eine so enge Bindung zu Paul, gespielt von Harrison Ford (82), aufgebaut hat. Für viele der Figuren scheint das große Thema "Vorwärtskommen" im Mittelpunkt zu stehen – ein zentrales Motiv, das laut den Machern die dritte Staffel maßgeblich prägen wird.

Jason Segel, der sowohl Schauspieler als auch Mitgestalter der Serie ist, deutete an, dass die ursprünglich als dreiteilige Geschichte geplante Serie möglicherweise doch fortgesetzt wird. Zunächst gibt es jedoch Klarheit über den weiteren Verlauf: "Wir wussten immer, wie Staffel 3 enden würde. Aber es fühlt sich nicht so an, als gäbe es nichts mehr zu erzählen", so Serienschöpfer Bill Lawrence (56). Eine vierte Staffel scheint also nicht ausgeschlossen – vorausgesetzt, das Publikum verlangt danach. Für die beiden Hauptdarsteller Cobie und Jason fühlt sich die gemeinsame Arbeit wie eine Rückkehr zu alten Zeiten an. Ihre Chemie wurde bereits in der Vergangenheit vielfach gelobt, weshalb auch die Nostalgie bei den Fans eine wichtige Rolle spielen dürfte.

