Dieter Wedels Penthouse auf Mallorca steht zum Verkauf

Drei Jahre nach dem Tod von Regisseur Dieter Wedel (✝82), bekannt durch Filme wie "Der große Bellheim", steht sein luxuriöses Penthouse auf Mallorca zum Verkauf. Das 187 Quadratmeter große Apartment in Cala Llamp, das zusätzlich über 169 Quadratmeter Außenbereich mit mehreren Balkonen, einer Dachterrasse und einem kleinen Gartenhaus verfügt, wird inklusive Inneneinrichtung für 1,51 Millionen Euro angeboten, wie das Maklerunternehmen Engel & Völkers bestätigt. Besonders beeindruckend ist der Ausblick auf das Meer und die Bucht von Port Andratx.

Das Penthouse in Cala Llamp diente Dieter viele Jahre als Rückzugsort. Neben seiner Ehefrau Uschi Wolters lebte dort auch längere Zeit seine damalige Geliebte Dominique Voland mit dem gemeinsamen Sohn Benjamin. Auch die Wohnung, in der Dieter bis zu seinem Tod lebte, soll laut Bild bald verkauft werden. Die Galerie-Wohnung im Hamburger Stadtteil Tonndorf, ausgestattet mit fünf Zimmern, drei Bädern und Zugang zu einem Schwimmbad, wurde bereits ausgeräumt und wird mit einem Preis von 1,1 Millionen Euro bewertet. Die Einnahmen aus den Immobilienverkäufen fließen in die Erbmasse, deren Aufteilung aufgrund eines komplizierten Nachlassstreits bisher ungeklärt ist.

Dieter, der an Leukämie starb, bestimmte seine Ehefrau zur Alleinerbin. Doch der unerwartete Tod von Uschi aufgrund von Magenkrebs nur wenige Tage nach Dieter hat den Fall verkompliziert, da beide keine weiteren Erben festgelegt hatten. Laut dem Nachlassgericht in Hamburg wurden inzwischen etwa 50 mögliche Erben von Uschi ausfindig gemacht, deren Ansprüche jedoch noch geprüft werden müssen. Dieters Söhne Benjamin und Dominik Elstner, der aus der Beziehung mit Schauspielerin Hannelore Elsner (✝76) stammt, hatten lediglich den Pflichtanteil erhalten und waren ansonsten enterbt.

Getty Images Dieter Wedel in München im Juli 2012

Getty Images Dominique Voland und Dieter Wedel in Dresden

PeterTimm Uschi Wolters und ihr Ehemann Dieter Wedel im Februar 2016