Selena Gomez überrascht Fans mit Locken und frischen Bangs

Selena Gomez (32) hat sich am Wochenende mit einem neuen Look auf Instagram präsentiert, der sofort für Aufmerksamkeit sorgte. Die Sängerin zeigte sich mit einem frischen Pony und lockigen Haaren, ein Stil, der perfekt zu ihrem sommerlichen Look passt. Zu einem Selfie, das sie in einem weißen Bademantel und mit glamourösem Make-up zeigt, schreibt sie amüsiert: "Ich würde, aber ich würde es bereuen, dann neu machen, also lasse ich es einfach sein #bangs."

Der neue Look war allerdings nicht die einzige Neuigkeit, die die Only Murders in the Building-Darstellerin mit ihren Fans teilte. In ihrer Instagram-Story postete sie außerdem ein Bild von ihrem Verlobten Benny Blanco (37), wie er bei den Kids' Choice Awards den Preis für den beliebtesten viralen Song entgegennahm. "Ich liebe diesen Mann", kommentierte die "Love You Like a Love Song"-Interpretin den Schnappschuss.

Selena sorgt nicht zum ersten Mal mit einem solchen Haarschnitt für Aufsehen. Bereits im Februar letzten Jahres zeigte sie sich mit einer ähnlichen Frisur bei der Premiere von Nicola Peltz-Beckhams (30) Film "Lola". Mit frischen Bangs und in einen schwarzen Blazer gehüllt, posierte die Schauspielerin gemeinsam mit der Frau von Brooklyn Peltz-Beckham (26) auf dem roten Teppich für die Fotografen.

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Juni 2025

Getty Images / Emma McIntyre Benny Blanco bei den Kids' Choice Awards

Getty Images / LISA O'CONNOR Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024