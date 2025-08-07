Helene & Co: Die Streaming-Rekorde von den Schlagerstars

Schlager ist längst nicht mehr nur ein Radio- und CD-Phänomen, sondern erobert auch die digitalen Charts! Auf Streaming-Plattformen wie Spotify setzen Schlagerstars wie Helene Fischer (41), Roland Kaiser (73) und sogar der unvergessene Udo Jürgens (†80) beeindruckende Rekorde. Helene Fischers "Atemlos durch die Nacht" steht dabei an der Spitze des Rankings mit fast 180 Millionen Streams. Doch auch Klassiker wie Udo Jürgens' "Griechischer Wein" haben mit beeindruckenden 92 Millionen Abrufen ihren Platz auf den Playlists der Fans weltweit fest zementiert.

Neben Helene Fischer, die in der digitalen Schlagerlandschaft unangefochten die Nummer Eins bleibt, glänzen auch Roland Kaiser und Maite Kelly (45) mit ihrem Dauerhit "Warum hast du nicht nein gesagt". Die Originalversion des Duetts kommt auf über 33 Millionen Streams, während der Club-Mix sogar 61 Millionen erreicht. Udo Jürgens überzeugt derweil weiterhin mit zeitlosen Hits wie "Ich war noch niemals in New York" oder "Aber bitte mit Sahne", die zusammen Millionen von Streams gesammelt haben. Das zeigt: Schlager ist nicht nur generationsübergreifend beliebt, sondern auch im Streaming-Zeitalter lebendiger denn je.

Zwischen all den Rekorden gibt es auch persönliche Geschichten und langjährige Karrieren, die diese Hits so besonders machen. Udo Jürgens, der bis zu seinem Tod 2014 Millionen Menschen bewegte, bleibt durch seine Musik unsterblich und Generationen verbinden damit unvergessliche Momente. Roland Kaiser, der seinen Durchbruch in den 1970ern hatte, feiert bis heute Erfolge, wobei er vor allem für seine warmherzige Art bekannt ist. Helene Fischer hingegen hat sich zur unangefochtenen Schlagerkönigin entwickelt, doch abseits der Bühne führt sie ein eher zurückgezogenes Privatleben, das ihre Fans umso neugieriger macht. Diese Verbindung aus Star-Persönlichkeiten und zeitloser Musik begeistert bis heute Millionen.

Getty Images Helene Fischer im November 2023

Thüringen Press / ActionPress Maite Kelly und Roland Kaiser bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Getty Images Udo Jürgens, einstiger Schlagerstar