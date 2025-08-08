Diesen Weg wäre Daniel Küblböck ohne DSDS-Karriere gegangen

Im September 2018 verschwand Daniel Küblböck (†33) während einer Kreuzfahrt und hinterließ viele offene Fragen. Nun beleuchtet die ARD-Dokumentation "Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" sein bewegtes Leben und gibt Einblicke, wie seine Zukunft wohl ohne den Karrierestart bei DSDS ausgesehen hätte. Daniel hatte 2003 bei der RTL-Castingshow den dritten Platz erreicht und wurde über Nacht zum Star. Wegbegleiter wie seine frühere Jugendbetreuerin Birgit Rudlof gaben an, dass er ohne den Ruhm wahrscheinlich Kinderpfleger geworden wäre. Sie erinnerte sich: "Ich denke, Daniels Leben hätte sich ohne DSDS natürlich ganz anders gestaltet. Er hätte wahrscheinlich seine Kinderpflegeausbildung weitergemacht."

Auch Günther Küblböck, Daniels Vater, bestätigte diese Vermutung. "Die Ausbildung [als Kinderpfleger] hat ganz gut zu ihm gepasst, weil er denen im Kindergarten mit der Gitarre Lieder beigebracht hat", schilderte er in der Doku. Für Daniel schien das Zusammensein mit Kindern eine Herzensangelegenheit gewesen zu sein, ebenso wie seine Liebe zur Musik, die offenbar auch in diesem beruflichen Umfeld für ihn eine Rolle spielte. Die Dokumentation wirft dabei einen sensiblen Blick auf die Person hinter der schillernden DSDS-Fassade und verdeutlicht, dass Daniel auch jenseits von Bühne und Kameras seinen ganz eigenen Platz im Leben gefunden hätte.

Mit seiner außergewöhnlichen Art und seinem Mut, anders zu sein, hinterließ Daniel einen bleibenden Eindruck, sowohl bei seinen Fans als auch bei seinen Weggefährten. Im Rückblick auf seine DSDS-Zeit hatte er selbst eingeräumt, dass er sich nicht als typischen "Superstar" sah. "Ich weiß, dass ich nicht der bin, den sie sich unter diesem Titel vorstellen", sagte er in einem Auszug aus dem 2003 erschienenen Hörbuch "Daniel Küblböck – Ich lebe meine Töne" und ergänzte: "Ich weiß, dass ich anders sein werde als alle, die da mitmachen."

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Daniel Küblböck beim RTL-Spendenmarathon 2017

Meyer, Thomas / ActionPress Daniel Küblböck bei der TV-Sendung "Beckmann" in Hamburg

IMAGO / APress Daniel Küblböck im September 2016