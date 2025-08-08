Leyla und Mike Heiter feiern zweite Hochzeit in Tunesien

Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) befinden sich aktuell in einem Hochzeitsmarathon. Nach ihrer standesamtlichen Hochzeit in Heidelberg und vor ihrer kirchlichen Trauung in Italien gaben sich die beiden jetzt auch in Tunesien das Jawort. Auf Instagram teilte das Paar ein Video, das sie in prachtvollen traditionellen Gewändern zeigt. Beide trugen weiße, mit goldenen Details geschmückte Roben und kommentierten dazu: "Ready für unsere Hochzeitsfeier in Tunesien."

Für Leyla hatte diese Feier eine ganz besondere Bedeutung, da sie auf diese Weise ihre Wurzeln ehren konnte. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin hat in Tunesien Familie, die an diesem Tag natürlich nicht fehlen durfte. Mike zeigte sich ebenfalls in dem traditionellen Gewand und genoss die Feierlichkeiten in der Heimat seiner Liebsten. Bei den Fans kommt die zweite Hochzeit der beiden richtig gut an. "Ihr seht klasse aus! Finde es toll, dass ihr das auch bei deiner Familie in Tunesien noch macht", schrieb beispielsweise eine Userin in den Kommentaren.

Leylas Papa, der aus Tunesien stammte, ist bereits verstorben. Kurz vor der standesamtlichen Hochzeit bat Mike seinen Schwiegervater Zouhaier nichtsdestotrotz um Erlaubnis, seine Tochter zu heiraten. Laut den Informationen von Bild legte der 33-Jährige die Hand aufs Herz und bat im Stillen um die Hand seiner großen Liebe. "Ich wollte ihm versprechen, dass ich auf Leyla aufpasse. Für immer", erklärte er.

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter, August 2025

Imago Mike und Leyla Heiter, 2025

TikTok / leylaheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Juli 2025