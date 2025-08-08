Streit mit Reporter: Kajol empört die Fans mit harter Ansage

Bei den diesjährigen Maharashtra State Film Awards in Mumbai wurde Kajol (51) laut The Indian Express am Dienstag mit dem angesehenen Raj Kapoor Award für ihre herausragende Leistung im indischen Kino ausgezeichnet. Während der Feierlichkeiten sprach die Schauspielerin mit den Medien und beschrieb in Marathi, wie bedeutend der Gewinn dieser Auszeichnung für sie sei. Als sie jedoch von einem Reporter gebeten wurde, ihre Worte auf Hindi zu wiederholen, reagierte Kajol ungehalten: "Soll ich jetzt auch noch auf Hindi sprechen? Wer verstehen will, wird es schon verstehen." Diese Reaktion sorgte schnell für Diskussionen, und ein entsprechendes Video ging in den sozialen Medien viral.

Auf Plattformen wie X wurde ihr Verhalten heftig debattiert. Während einige Nutzer ihre Reaktion als unhöflich empfanden und anmerkten, dass Kajol durch ihre Arbeit im Hindi-Filmbusiness berühmt geworden sei, fanden andere ihre Haltung erfrischend und mutig. Kommentare wie "Warum macht sie dann überhaupt noch Hindi-Filme?" standen Aussagen entgegen, die betonten, dass jeder die Möglichkeit habe, die bemerkenswerte Botschaft der Darstellerin auch ohne Übersetzung zu verstehen. Die Meinungen über Kajols Verhalten blieben in der virtuellen Welt bis dato heiß umstritten.

Dass Kajols Temperament häufig für Diskussionen sorgt, zeigte sich bereits vor einigen Wochen. Damals erinnerte sich die TV-Bekanntheit in einem Interview an die Dreharbeiten zum Kultfilm "Baazigar". Besonders eine Szene mit Shilpa Shetty (50) brachte Kajol so zum Lachen, dass Regisseur Abbas-Mustan eingreifen musste. Im Gespräch mit The Lallantop erzählte sie: "Ich dachte nur: 'Wer macht sich die Nägel so schön, wenn er stirbt?'" Nicht jeder fand die Anekdote jedoch so lustig wie Kajol. Einige Nutzer warfen ihr im Netz vor, zu viel aus ihrer privilegierten Situation zu sehen und bezeichneten die Darstellerin sogar als "Mobberin".

IMAGO / ZUMA Press Kajol, Januar 2016

IMAGO / Newscom World Kajol, Dezember 2015

IMAGO / Hindustan Times Shilpa Shetty, September 2018

