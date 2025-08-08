Kim Virginia Hartung ist schon bald wieder im TV zu sehen

Nach turbulenten Monaten voller Höhen und Tiefen überrascht Kim Virginia Hartung (30) ihre Fans mit einer aufregenden Neuigkeit: Die Reality-TV-Bekanntheit wird schon bald wieder im Fernsehen zu sehen sein. In einer Frage-Antwort-Runde ließ die Dubai-Auswanderin durchblicken, dass sie sich auf neue Herausforderungen freut. "Ich gehe bald in eine [Show]", verkündete sie geheimnisvoll und gab gleichzeitig preis, dass sie auch bald nach Deutschland reisen werde. Mehr Details wollte Kim allerdings noch nicht verraten.

Dieser Einblick sorgt bei den Fans der 30-Jährigen natürlich für Spekulationen. In welchem Format wird die quirlige TV-Darstellerin wohl auftreten? Der Deutschland-Besuch könnte dabei ein Hinweis darauf sein, dass es sich um eine Produktion handelt, die im Heimatland gedreht wird. Für ihre Anhänger bleibt nun nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis die offizielle Ankündigung folgt.

Schon zu Jahresbeginn sorgten erste Insider-Infos für Spekulationen um eine mögliche TV-Rückkehr der Reality-Bekanntheit. Damals war die Rede von einer neuen Show, die bereits abgedreht sein soll. Hinweise, dass neben Kim auch andere bekannte Gesichter aus dem Showgeschäft in dem Projekt involviert sind, machten die Runde. So kursierten Gerüchte, dass sie möglicherweise mit Reality-TV-Star Elena Miras (33) gemeinsam vor der Kamera stand. Ob es sich dabei um ihre neu angekündigte Show handelt oder ob noch weitere Überraschungen auf die Fans warten, bleibt bislang ein gut gehütetes Geheimnis.

Imago Kim Virginia Hartung, 2024

Imago Kim Virginia Hartung, 2024

TikTok / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Elena Miras, Realitystars