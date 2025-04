Bekommt Luke Grimes sein eigenes "Yellowstone"-Spin-off?

Das gefeierte "Yellowstone"-Universum wächst weiter: Wie es aus Insiderkreisen heißt, plant CBS ein neues Spin-off der erfolgreichen Western-Serie. Im Zentrum steht diesmal Kayce Dutton, gespielt von Luke Grimes (41), wie der renommierte Journalist Matthew Belloni auf X enthüllt. Die Serie soll episodische Geschichten erzählen – ein Format, das bei CBS bereits etabliert ist. Die Nachricht schlägt bei den Fans hohe Wellen, die nach dem Ende der Hauptserie auf ein Wiedersehen mit ihren Lieblingsfiguren gehofft hatten. Eine offizielle Bestätigung seitens CBS steht noch aus.

Neben diesem Projekt befinden sich auch andere Spin-offs in Arbeit. So ist eine Serie über Beth Dutton und Rip Wheeler, gespielt von Kelly Reilly (47) und Cole Hauser (50), bereits in der Vorproduktion. Gleichzeitig steht ein rechtliches Fragezeichen über der Verwendung des Markennamens "Yellowstone", da die US-Streamingrechte der Hauptserie bei Peacock liegen und nicht bei CBS oder Paramount+. Dies könnte bedeuten, dass das neue Projekt keinen direkten Bezug zum bisherigen "Yellowstone"-Markennamen herstellen darf. Fans sind gespannt, wie sich diese Situation entwickeln wird.

Luke, der als ältester Sohn der Dutton-Dynastie die Herzen der Zuschauer eroberte, bleibt eine zentrale Figur im wachsenden Universum von Serienschöpfer Taylor Sheridan. Privat ist der Schauspieler bekannt für seine Liebe zur Musik. Neben seiner Schauspielkarriere veröffentlichte er in der Vergangenheit eigene Country-Songs und hat mehrfach betont, wie sehr ihn die Zusammenarbeit mit Taylor sowohl persönlich als auch beruflich geprägt hat. Die Aussicht, Kayce erneut auf der Leinwand zu sehen, dürfte nicht nur die bestehenden Fans begeistern, sondern auch neue Zuschauer anziehen.

Getty Images Kelly Reilly und Cole Hauser, New York im November 2024

Getty Images Luke Grimes im Mai 2019

