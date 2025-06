Sängerin Rebekah Del Rio mit 57 Jahren tot aufgefunden

Die Sängerin Rebekah Del Rio (✝57), bekannt für ihre eindringliche Performance im David Lynch (✝78)-Film "Mulholland Drive", ist tot. Die 57-Jährige wurde am Montag leblos in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Wie The Mirror berichtet, wurde Rebekahs Ableben bereits vom Gesundheitsamt in Los Angeles bestätigt. Die genaue Todesursache ist bisher jedoch unklar. Fans und Freunde der Künstlerin sind tief erschüttert über die Nachricht und drücken in sozialen Netzwerken ihr Beileid aus.

Rebekahs Karriere war geprägt von ihrer außergewöhnlichen Stimme und ihrem unverwechselbaren Stil. Besonders in Erinnerung bleibt ihr Auftritt im genannten Kultfilm, in dem sie den Song "Llorando", eine spanische Version von Roy Orbisons "Crying", darbot. Diese Darbietung gilt bis heute als eine der unvergesslichsten Szenen der Filmgeschichte. Neben ihrer Arbeit für Filme veröffentlichte sie auch eigene Musikprojekte, die weltweit geschätzt wurden.

Rebekah wurde im Jahr 1967 in Chula Vista in Kalifornien geboren. Ihre ersten Auftritte als Musikerin hatte sie in San Diego. Schnell zog es die aufstrebende Künstlerin jedoch nach Los Angeles. Dort feierte sie mit ihrem Gastauftritt im "Mulholland Drive"-Film ihren Durchbruch. Privat wurde sie im Jahr 1986 Mutter eines Sohnes. Ihr Sohn Phillip C. DeMars verstarb jedoch im Jahr 2009 im Alter von nur 23 Jahren.

Getty Images Rebekah Del Rio, April 2015

Getty Images Rebekah Del Rio

Getty Images Rebekah Del Rio, April 2015

