Justin Bieber postet verliebte Fotos mit Ehefrau Hailey

Justin (31) und Hailey Bieber (28) zeigen sich derzeit verliebter denn je. Der Sänger teilte am Mittwoch Bilder auf Instagram, die während eines gemeinsamen Urlaubs in der Schweiz aufgenommen wurden. Auf einem der Schnappschüsse gibt Justin seiner Ehefrau einen zärtlichen Kuss, während sie eine Tasse Kaffee hält. In einem weiteren Foto posiert die Beauty frech mit ausgestrecktem Mittelfinger und ihrem auffälligen Ring, den sie stolz in die Kamera hält. Das berühmte Pärchen scheint die Idylle abseits des Hollywood-Rummels sehr zu genießen.

Dieser Urlaub fällt zeitlich mit der Veröffentlichung von Justins neuem Album "Swag" zusammen, seinem ersten Studioalbum seit "Justice" im Jahr 2021. In den neuen Songs gewährt der Popstar Einblicke in die Höhen und Tiefen seiner Beziehung zu Hailey, mit der er seit 2018 verheiratet ist. Besonders die Tracks "Walking Away" und "Daisies" handeln von ihrer Liebe. Darin singt Justin: "Baby, ich gehe nicht weg." Doch er lässt auch nachdenkliche Töne anklingen: "Mein Kopf dreht sich, und er weiß nicht, wann er aufhören soll. Du hast 'Für immer' gesagt, Babe, hast du es ernst gemeint oder nicht?"

In den vergangenen Monaten löste der 31-Jährige bei seinen Fans immer wieder Besorgnis aus. In öffentlichen Auftritten wurde er als traurig und verwirrt wahrgenommen. Gerüchten zufolge habe auch die Ehe mit Hailey darunter gelitten. In einem Vogue-Interview stellte die Rhode-Gründerin allerdings im Mai klar: "Es gibt immer wieder Schlagzeilen, die keinen Sinn ergeben." Allerdings offenbarte sie auch, dass die Spekulationen eine Belastung für sie seien. "Das ist so ein Mindf*ck. Ich kann es nicht einmal ansatzweise erklären. Es ist ein verrücktes Leben, das ich führe", erzählte die 28-Jährige.

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Hailey Bieber in der Schweiz

Instagram / lilbieber Hailey Bieber, Juli 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025