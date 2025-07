Gerichtsprozess: Blake Livelys Aussage wurde verschoben

Blake Lively (37) steckt derzeit mitten in einem hitzigen Rechtsstreit mit ihrem "It Ends With Us"-Kollegen und Regisseur Justin Baldoni (41). Eigentlich hätte die 37-jährige Schauspielerin am heutigen Donnerstag (17. Juli) vor Gericht aussagen sollen – doch wie TMZ berichtet, wurde der Termin nun auf den 31. Juli verschoben. Laut Insidern fiel die Entscheidung auf Wunsch beider Parteien und wurde vom zuständigen Richter bestätigt. Hintergrund ist eine kürzlich abgewiesene Klage gegen PR-Berater Jed Wallace, die mit dem Fall in Verbindung stand. Die geplante Befragung soll an einem Ort stattfinden, den Blake selbst ausgewählt hat – möglich wurde das durch eine Schutzanordnung, die sie erst vor wenigen Tagen erwirkt hatte.

Der Streit zwischen Blake und Justin nimmt immer größere juristische Ausmaße an. Neben dem Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen Justin stehen auch Behauptungen im Raum, er und sein Team hätten gezielt eine Diffamierungskampagne gegen Blake gestartet. PR-Berater Jed Wallace, der zunächst ebenfalls in den Fall verwickelt war, soll dabei eine Schlüsselrolle gespielt haben: Ihm wird vorgeworfen, mithilfe sogenannter "digitaler Armeen" mutmaßlich negative Inhalte über Blake verbreitet zu haben. Obwohl die Klage gegen Jed Wallace inzwischen aus juristischen Gründen abgewiesen wurde, behält sich Blakes Team das Recht vor, diese in einem anderen Bundesstaat erneut einzureichen. Aktuell würden alle rechtlichen Möglichkeiten geprüft, heißt es.

Blake, die für ihre Rolle in "Gossip Girl" weltweite Bekanntheit erlangte, hat sich bisher nicht öffentlich zu den Details des Falls geäußert. Die Auseinandersetzungen mit Justin begannen den Berichten zufolge am Set des besagten Films, wo die Zusammenarbeit zu eskalieren schien. Währenddessen nutzt ihr Mann Ryan Reynolds (48) jede Gelegenheit, seiner Frau beizustehen. Das Paar, das gemeinsam vier Kinder großzieht, führt abseits dieses juristischen Dramas ein weitgehend privates Leben. Blake, die für ihre Bodenständigkeit und Liebe zur Familie bekannt ist, betont in Interviews stets die Wichtigkeit, diese Herausforderungen für ihre Kinder abzufedern. Zuletzt zeigte sich das Paar wiederholt einig und geschlossen – eine klare Botschaft inmitten dieser turbulenten Zeit.

Collage: Getty Images, MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency Collage: Justin Baldoni und Blake Lively

Getty Images Blake Lively im April 2025

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler