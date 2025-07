Haushalt ist bei Farina Opoku und Ehemann kein Streitthema

2018 gaben sich Farina Opoku (34) und Pouya Yari das Ja-Wort. Auch wenn die beiden viel unterwegs sind, ist der Lebensmittelpunkt der Influencerin und des DJs, ihrer Tochter Nola und ihrem Hund Oreo ihr Zuhause in Köln. Ihr Eigenheim bietet eine Menge Luxus – den Großteil des Haushalts schmeißen die beiden aber selbst. Bei der Aufgabenverteilung sind sie sich sogar immer einig, wie Farina in ihrer Instagram-Story verrät. "Wir streiten uns nie wegen des Haushalts. Wir ergänzen uns ganz gut", erzählt sie.

Die Beauty-Ikone macht kein Geheimnis daraus, dass sie und ihr Mann eine feste Struktur im Haushalt haben. "Er bringt immer den Müll raus, geht abends mit Oreo spazieren, spült lieber von Hand, als die Spülmaschine ein- und auszuräumen und kümmert sich meistens um alles rund um den Pool", zählt sie auf. Einkäufe und weitere alltägliche Aufgaben erledige die 34-Jährige abwechselnd mit Pouya. Auch um ihre Tochter kümmere sich das Paar gemeinsam: "Was Nola angeht, übernehme ich meistens die Frühschicht, aber er bringt sie oft ins Bett." Dieser Rhythmus im Zusammenspiel mit einer Haushaltshilfe, die einmal die Woche zum gründlichen Putzen, Wachen und Bügeln vorbeikomme, funktioniere für das Paar einwandfrei. "Vor allem läuft hier alles wie am Schnürchen, wenn ich mal nicht da bin und das beruhigt mich sehr", schwärmt Farina.

In der Beziehung der beiden Kölner lief es nicht immer so gut wie aktuell. Im Jahr 2022 stand ihre Ehe vor dem Aus. Ihr Mann, der auch unter seinem Künstlernamen DJ Jeezy bekannt ist, ging ihr fremd. Trotz des Seitensprungs wollten Farina und Pouya ihre Beziehung aber nicht aufgeben. Deshalb machten sie unter anderem eine Paartherapie und arbeiteten an sich. Im Juli 2023 gaben sie ihrer Beziehung schließlich noch mal eine Chance. "Wir haben festgestellt, dass wir beide glücklicher zusammen sind als getrennt. Man liebt sich und die gemeinsame Liebe zu Nola verbindet grenzenlos", erklärte Farina damals auf Social Media.

Pouya Yaro und Farina Opoku im Juli 2025

Farina Opoku mit ihrer Tochter Nola

Farina Opoku, Influencerin

