Teilt Ryan Reynolds hier indirekt gegen Justin Baldoni aus?

Ryan Reynolds (48) hat in einem aktuellen Interview mit der Time offenbar eine subtile Spitze gegen Justin Baldoni (41) ausgeteilt. Der Hollywoodstar sprach über die anhaltenden rechtlichen Auseinandersetzungen, die seine Frau Blake Lively (37) und er mit dem Regisseur von It Ends With Us führen. Im Mittelpunkt steht ein Vorwurf von Blake aus dem Dezember 2024, in dem sie Justin sexuelle Belästigung und eine anschließende Rufmordkampagne vorwirft. Der Schauspieler erklärte, öffentliche Meinungen zu diesen Themen seien für ihn bedeutungslos: "Ich kann Dinge in Zeitschriften lesen, die besagen, 'Er sollte gevierteilt werden.' Ich kann andere Dinge lesen, die besagen, ich sollte einen Nobelpreis gewinnen. Beides ist bedeutungslos." Seine Botschaft bleibt klar: Er lasse sich von solchen Kommentaren nicht beeinflussen, weder positiv noch negativ.

Die Spannungen eskalierten weiter, nachdem Justin Blake und Ryan verklagte und ihnen versuchten Rufmord und Erpressung vorwarf. Doch am 9. Juni erklärte ein Bundesrichter diese Klage für unbegründet und wies sie ab. Ebenso scheiterte Justins Klage gegen die New York Times, die über die Vorwürfe berichtet hatte. Ryan selbst betonte im Interview auch, dass seine Geschäftspartner ihn und seine Werte kennen würden, was sein Handeln glaubwürdiger mache: "Wenn man mit Integrität arbeitet, wird einem geholfen. Wenn man ein Idiot ist, dann nicht. Und das ist ziemlich einfach." Wie stark die Auseinandersetzung Justin beruflich und privat belastet, zeigt auch der Rückzug seiner Co-Moderatorin Liz Plank aus dem gemeinsamen Podcast "The Man Enough" im Dezember letzten Jahres.

Ryan zeigte sich jedoch reflektiert, als er darüber sprach, wie er mit Konflikten umgeht. Er erinnerte sich an Kurse zur Konfliktbewältigung, die er in seinen Zwanzigern besucht hatte. Diese hätten ihm geholfen, empathisch zu sein und mit Problemen anders umzugehen. Privat setzt Ryan auf Familie und Beständigkeit: "Mein Selbstwert kommt davon, vier Kinder und eine gute Ehe zu haben." Auch Blake und er scheinen in der Krise zusammenzustehen, wenngleich sich das Paar entschieden hat, die rechtlichen Streitigkeiten öffentlich nicht weiter zu kommentieren. Während Justin und sein Anwalt weitere rechtliche Schritte prüfen, haben Blake und Ryan zumindest diesen ersten Rechtsstreit zu ihren Gunsten entschieden.

Getty Images, Getty Images Ryan Reynolds und Justin Baldoni

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100 Gala 2025