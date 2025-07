Mitten im Rechtsstreit: Justin Baldoni feiert Hochzeitstag

Justin Baldoni (41) streitet sich seit Monaten mit Blake Lively (37) vor Gericht. Dabei kann der Regisseur sich immer auf die Unterstützung seiner Frau Emily verlassen. Die beiden feiern jetzt ihren zwölften Hochzeitstag und Justin nutzt die Gelegenheit, seiner Partnerin eine süße Liebeserklärung zu machen. Bei Instagram postet er ein paar alte Bilder von ihrer Hochzeitsfeier, die die beiden beim innigen Tanz zeigen. "Ich würde dich immer wieder und wieder und wieder und wieder heiraten... Alles Gute zum Jahrestag, mein Liebling. Zwölf", schreibt der US-Amerikaner stolz zu den romantischen Aufnahmen.

Das Jawort gaben Justin und Emily sich 2013, nachdem er in Los Angeles in dem Restaurant, in dem sie ihr erstes Date hatten, einen Antrag gemacht hatte. Für den wichtigen Moment dachte sich der Filmstar etwas ganz Besonderes aus: In dem Lokal gab er vor, Teil einer Band zu sein, die dort einen Auftritt hatte. Seine Emily überraschte er schließlich mit seiner Anwesenheit und der alles entscheidenden Frage. Mittlerweile sind die beiden nicht nur zwölf Jahre verheiratet, sondern auch Eltern von zwei Kindern. Ihre Tochter erblickte 2015 und ihr Sohn 2017 das Licht der Welt.

Aktuell macht das Paar eine schwere Zeit durch, denn der Gerichtsprozess soll Justin nicht nur emotionale Ressourcen, sondern vor allem auch finanzielle kosten. Angefangen hatte alles mit den Dreharbeiten zum Drama It Ends With Us, bei dem er Regie führte und neben Blake die Hauptrolle spielte. Doch noch vor der Premiere warf die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin ihm massives Fehlverhalten vor, sodass er sogar von der Premiere ausgeschlossen wurde. Hinzu kamen schwerwiegende Anschuldigungen wie sexuelle Belästigung. Jetzt soll ein Gericht entscheiden, wer Recht bekommt. Dabei kommt das Verfahren einer Achterbahnfahrt gleich. Erst Anfang Juni reichte der 41-Jährige eine weitere Klage wegen Rufmords ein und forderte rund 344 Millionen Euro Schadensersatz. Das Gericht wies diese Klage jedoch ab.

Getty Images Emily Baldoni und Justin Baldoni im August 2024

Instagram / emilybaldoni Justin und Emily Baldoni mit ihren Kindern

Getty Images Justin Baldoni, Schauspieler