Zweites Stadium: Maren Wolfs Lipödem hat sich verschlechtert

Social-Media-Star Maren Wolf (33) hat auf Instagram verraten, dass sich ihr Lipödem in das zweite Stadium verschlechtert hat. Vor rund sechs Jahren ging sie mit ihrer Leidensgeschichte erstmals an die Öffentlichkeit. Die Krankheit bringt vor allem starke Schmerzen und sichtbare Veränderungen mit sich – vor allem an den Beinen. Maren erklärte, dass die Verschlimmerung vor allem auf ihre Schwangerschaft zurückzuführen sei, in deren Verlauf sie 30 Kilo zunahm. "Ich habe starke Gewichtsschwankungen und Wassereinlagerungen", teilte sie ihrer Community mit und beschrieb, wie schwierig es sei, den gesundheitlichen Herausforderungen zu begegnen.

In ihrer Story ging Maren zudem ins Detail und erklärte, dass die Krankheit nicht nur ihre Beine betrifft, sondern mittlerweile auch ihre Arme. Leichte Berührungen führen bei ihr dort häufig zu Schmerzen. "Es ist krankes Fett", klärte sie auf, während sie den Irrglauben entkräftete, dass Lipödem allein durch Sport oder Ernährung behandelbar sei. Ihr stetiger Begleiter gegen die Schmerzen ist Kompressionsunterwäsche, die sie von Herbst bis Frühling trägt. Maren hat sich bereits ärztlich beraten lassen. Als mögliche Lösung nannte sie eine Fettabsaugung, betonte jedoch auch, dass diese nicht garantiert, dass die Symptome nicht zurückkommen.

Privat hatte Maren in den letzten Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Themen zu kämpfen, fand aber stets Kraft in ihrer Familie. Seit 2020 ist die Influencerin Mutter eines Sohnes, der im Mittelpunkt ihres Lebens steht. Drei Jahre zuvor gaben sie und Tobias Wolf sich das Jawort. In der Vergangenheit ließ Maren ihre Fans oft an den Hochs und Tiefs ihres Alltags teilhaben und scheut sich auch jetzt nicht, mit ihren Erfahrungen ein starkes Zeichen für Offenheit und Aufklärung zu setzen. Zuletzt hatte die Influencerin aber auch eine freudige Nachricht zu verkünden: Nach einer einjährigen gesundheitlichen Pause darf Maren endlich wieder schwanger werden und ihren Kinderwunsch angehen.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

Instagram / marenwolf Tobias, Maren und Lyan River Wolf