Babywunschreise: Maren Wolf teilt ein Video "voller Tränen"

Maren Wolf (33) nimmt ihre Fans auf eine emotionale Achterbahnfahrt mit. Auf Instagram teilt die YouTuberin ein bewegendes Video, das ihre Kinderwunschreise dokumentiert. Der Clip zeigt einen hoffnungsvollen Moment, in dem Maren einen positiven Frühtest in der Hand hält und vor Freude zu ihrem Ehemann Tobias Wolf läuft und ihm von der freudigen Nachricht erzählt. Doch die Euphorie währte nicht lange: Wenig später zeigt eine weitere Sequenz, wie Maren mit tränenüberströmtem Gesicht weitere Tests betrachtet – der Wunsch nach einem zweiten Baby erfüllt sich leider noch nicht. Begleitet wurde das Video von den ergreifenden Worten der Medienpersönlichkeit: "Der Weg zu unserem zweiten Krümelchen fühlt sich wie eine Achterbahnfahrt an. Mit Höhen voller Hoffnung und Tiefen voller Tränen."

Die Unterstützungswelle ließ nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Influencer-Kolleginnen zeigten Mitgefühl und schickten Liebe und Zuspruch. YouTuberin Dagi Bee (30) schrieb zum Beispiel in den Kommentaren: "Ganz viel Liebe und Kraft an euch!" Influencerin Kisu (33) ließ Maren wissen: "Wir sind für dich da." Auch Ex-GNTM-Teilnehmerin Anna Maria Damm (29) und die frühere DSDS-Kandidatin Sarah Engels (32) meldeten sich mit persönlichen Worten. "Es wird ein zweites Wunder für euch geben, da bin ich mir ganz, ganz doll sicher", schrieb Sarah. Die Anteilnahme der anderen scheint der Influencerin Mut zu machen, den Blick weiterhin nach vorne zu richten. "Trotzdem, mein Herz weiß, dieser große Wunsch wird irgendwann wahr und dann dürfen wir unser kleines zweites Wunder in den Armen halten", betonte sie hoffnungsvoll.

Maren und Tobias wünschen sich schon lange ein Geschwisterchen für ihren Sohn Lyan River Wolf (4), der im Jahr 2020 das Licht der Welt erblickte. Die Influencerin hatte zuvor eine längere gesundheitliche Pause eingelegt, um sich unter anderem von einer Bauchdeckenstraffung und der Entfernung von Implantaten zu erholen. Nun, da sie wieder bereit ist, schlägt sie einen sehr offenen Weg ein und nimmt ihre Fans dabei mit. "Es ist ein Herzensweg, den wir gehen", erklärte Maren jüngst in einem YouTube-Video, als sie über ihren Wunsch nach einer weiteren Schwangerschaft sprach.

Anzeige Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf mir ihrem Sohn, Juli 2024