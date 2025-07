Jury berät sich: P. Diddy betet mit Familie im Gerichtssaal

Sean John Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), erschien am Montag laut ABC News gut gelaunt im Gerichtssaal in Manhattan, begleitet von seiner Familie. Gemeinsam mit seiner Verteidigung begrüßte er seine sechs ältesten Kinder Christian, Chance, Justin, D'Lila, Jessie und Quincy, die aufmerksam im Saal Platz nahmen. Auch seine Mutter Janice und seine Halbschwester Keisha waren vor Ort, um ihn zu unterstützen. Nachdem Richter Arun Subramanian die Jury instruiert hatte und sich diese zur Beratung zurückzog, nutzte Diddy einen Moment der Ruhe, um sich seiner Familie zuzuwenden. Alle hielten sich an den Händen und versammelten sich zu einem gemeinsamen Gebet – ein emotionaler Moment im Gerichtssaal, der mit Applaus innerhalb der Familie endete.

Noch am selben Tag begann die Jury mit den Beratungen über die fünf Anklagepunkte gegen den Musiker und Unternehmer. Zu den schwerwiegenden Vorwürfen zählen unter anderem Verschwörung zur organisierten Kriminalität sowie zwei Anklagen wegen Sexhandels und zweifacher Transport zu Zwecken der Prostitution – Anschuldigungen, die der Rapper entschieden zurückweist. Die Anklage stützt sich dabei auf Beweise und Zeugenaussagen, die in den vergangenen Wochen vor Gericht präsentiert wurden. Der Jury liegt das vollständige Transkript des Verfahrens, eine Übersicht der Beweismittel sowie eine detaillierte Anweisung des Richters vor. Ihre Entscheidung soll ausschließlich auf Grundlage dieser Unterlagen getroffen werden. Wie lange sich die Beratungen hinziehen, bleibt unklar.

P. Diddy, der sich über Jahrzehnte als Musiker und Unternehmer einen Namen in der Unterhaltungsindustrie gemacht hat, steht nun womöglich vor dem tiefsten Fall seiner Karriere. Während er weiterhin seine Unschuld betont, werfen die schwerwiegenden Vorwürfe und Zeugenaussagen ein zunehmend belastendes Licht auf den 55-Jährigen. Zwar zeigte sich seine Familie während des gesamten Prozesses geschlossen an seiner Seite – doch der Ausgang des Verfahrens bleibt offen. Sollte es zu einem Schuldspruch kommen, könnten die Konsequenzen drastisch sein: lebenslange Haft und das mögliche Ende seiner Karriere.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy mit Justin, Christian, Quincy, D'Lila, Chance und Jessie James

