Pornostar Kylie Page (†28) stirbt wohl an Drogenüberdosis

Die tragische Nachricht erschüttert die Fans: Kylie Page, bekannt aus über 200 Erotikfilmen, ist im Alter von nur 28 Jahren verstorben. Am 25. Juni wurde sie leblos in ihrer Wohnung in Hollywood gefunden, wobei Ermittler laut einem Bericht von TMZ Fentanyl und Drogenutensilien am Fundort entdeckten. Eine Freundin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie sich Sorgen um Kylie gemacht hatte. Laut ersten Erkenntnissen wird Fremdeinwirkung ausgeschlossen, während die genaue Todesursache weiterhin untersucht wird.

Kylies Familie hat inzwischen eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, um ihren Körper in ihre Heimat im Mittleren Westen zu überführen und ihr dort eine Beerdigung im Kreis von Freunden und Familie zu ermöglichen. "Kylie war eine Tochter, die sehr innig liebte, eine Schwester, die nie losließ, und eine Freundin, die immer da war, ohne gefragt zu werden. Sie war jemand, bei dem man sich wie Familie fühlte – ganz egal, wer man war. Wir haben sie viel zu früh verloren", trauern ihre Liebsten in der Beschreibung des Spendenaufrufs. Die gesammelten Spenden sollen nicht nur für die Beisetzung, sondern auch dazu beitragen, der trauernden Familie in dieser schweren Zeit finanziellen Druck zu nehmen.

Kylie, geboren in Tulsa, Oklahoma, hatte sich in der Erwachsenenfilmbranche einen Namen gemacht und arbeitete unter anderem mit renommierten Produktionsfirmen wie Brazzers und der Vixen Media Group zusammen. Brazzers würdigte sie in einem Beitrag auf X: "Das Team von Brazzers ist zutiefst traurig über den Tod von Kylie Page. Kylie wird für ihr Lachen, ihre Freundlichkeit und die Freude, die sie überall verbreitete, in Erinnerung bleiben." Auch ihr Agent Alex Mack sprach in einem Statement von ihrer Wärme und Energie, die sie stets mitbrachte: "Ich werde mich immer an sie als lebensfrohe und großzügige Seele erinnern." Die Branche und ihre Fans trauern um eine beliebte Künstlerin, die viel zu früh ging.

Instagram / therealkyliepagex Kylie Page, Internetstar

Instagram / therealkyliepagex Kylie Page, Pornostar

Instagram / therealkyliepagex Kylie Page, April 2025

