Sind Linda Braunberger und Jermaine nach EOTB ein Paar?

Bei Ex on the Beach hat es ordentlich gefunkt zwischen Linda Braunberger (24) und Jermaine Diallo. Doch wie ging es nach den Dreharbeiten weiter? Die beiden bestätigten nun bei der großen Reunion, dass sie tatsächlich ein Paar sind. "Linda und ich sind in einer glücklichen Beziehung. Und das soll auch so bleiben", erklärte Jermaine vor laufender Kamera. Doch die Beziehung stand bereits vor einer großen Herausforderung: Ein Vertrauensbruch sorgte für heftige Turbulenzen zwischen den zwei Realitystars.

Jermaine gab während der Reunion offen zu, eine andere Frau geküsst zu haben. "Es war kein sexueller Betrug, aber trotzdem Fremdgehen – emotional, körperlich. Ich bereue es zutiefst", gestand er. Linda erfuhr von der anderen Frau höchstpersönlich, was passiert war. Dennoch trennte sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin nicht endgültig von Jermaine, da sie ihre Beziehung trotz allem als etwas Besonderes empfand. Später offenbarte Linda, dass sie aus Rache selbst jemanden geküsst habe, was die Situation zusätzlich erschwerte. Dennoch war die Liebe der beiden scheinbar stark genug, um diese schwierige Phase zu überstehen. "Wegen eines Fehlers wirft man nicht gleich alles weg", betonte die 24-Jährige.

Linda und Jermaine haben sich entschieden, einen Neustart zu wagen und wollen nicht länger in der Vergangenheit verharren. "Wir haben viel geredet, gearbeitet und Vertrauen aufgebaut", erklärte Jermaine und betonte, dass er für Linda alles tun würde. Auch sie zeigt sich optimistisch: "Ich spüre, dass es echt ist." Auch auf Instagram haben die beiden ihre Liebe jetzt öffentlich gemacht. Die beiden veröffentlichten vor wenigen Minuten eine romantische Fotoreihe, die unter anderem ein niedliches Kuss-Foto zeigt. "Meine bessere Hälfte", kommentierte Linda den Post.

Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger, 2025

Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger

Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger, 2025