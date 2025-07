Nach EOTB: Bandelt Marc-Robin Wenz etwa mit dieser Dame an?

Marc-Robin Wenz sorgt mal wieder für Schlagzeilen! Bei der Reunion der Reality-Show Ex on the Beach wurde es hitzig, als er und Marta Dobrowolska über ihre problematische On-off-Phase nach den Dreharbeiten sprachen. Zwischen den beiden scheinen endgültig alle Brücken abgebrochen zu sein. Doch der Reality-TV-Star sorgte direkt für neuen Gesprächsstoff: Angeblich hat der Casanova bereits eine neue Frau in seinem Leben! Zu den Spekulationen äußerte sich Marc-Robin nur vage und meinte, die Zuschauer müssten selbst herausfinden, wer die Glückliche ist.

Die Indizien ließen aber nicht lange auf sich warten. Unter einem Instagram-Post von Promiflash und der offiziellen Seite von "Ex on the Beach" ist die Gerüchteküche mächtig am Brodeln. Besonders ein Name wird immer wieder genannt: Alessandra Wichert (28). Die ehemalige Love Island-Kandidatin wird von den Fans als potenzielle neue Flamme von Marc-Robin gehandelt. Eine offizielle Bestätigung dieser Theorie gibt es bisher weder von Marc-Robin noch von Alessandra.

Bei "Ex on the Beach" polarisierte Marc-Robin nicht nur die Zuschauer: Mitkandidatin Marlisa Rudzio (35) ist auch lange nach den Dreharbeiten noch richtig sauer auf den gelernten Schweißer. Marc-Robin gestand der Blondine vor den TV-Kameras, dass er während der gemeinsamen Zeit zeitgleich mit ihrer Schwester geschlafen hatte. Auf eine Entschuldigung wartet Marlisa nämlich laut eigenen Angaben immer noch. "Marc-Robin hat sich bis heute kein einziges Mal bei mir persönlich entschuldigt. Er hatte jetzt monatelang Zeit, mich noch mal zu kontaktieren. Von ihm kam gar nichts", wetterte die 35-Jährige auf der Veranstaltung "Howdy Honey" von Hej Mates im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

RTL / Friederike Jacobitz Marc-Robin Wenz, "Ex on the Beach"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Star

Anzeige