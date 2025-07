So war Marvin Kleinens Liebescomeback für Ex Jenny Grassl

Bei Ex on the Beach kam es zu einem unerwarteten Liebescomeback: Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart fanden erneut zueinander. Doch was sagen Marvins ehemalige Flirts, mit denen er auch in der Sendung anbandelte – allen voran Jenny Grassl (24) – zu dieser überraschenden Wendung? Schließlich machte sich die Blondine große Hoffnungen bei dem TV-Casanova und bekundete ihr ehrliches Interesse. Bei der Reunion zeigte sie sich daher auch überrascht von dieser Entwicklung: "Wenn ich ehrlich bin, hat es mich schon ein bisschen gewundert. Also ich wusste, wenn seine Ex kommt, also Jenny, dass das für ihn ein Schwachpunkt sein wird. Auch Calvin hat immer gesagt, wenn die kommt, wird es viel Umschwung geben."

Vor allem ihr vorheriges Verhältnis in der Villa hat zu ihrer Verwunderung beigetragen. "Die ersten Tage hat er mir schon viel Sicherheit gegeben, weshalb ich nicht gedacht habe, dass er so komplett umschwenkt", schilderte Jenny. Doch die Blondine hat auch eine Vermutung, weshalb sich das Blatt gewendet hat: "Ich glaube, das kam dann, nachdem viele in der Villa schlecht über mich geredet haben, und dann hat sich der Marvin einfach distanziert." Marvins Ex Marta hingegen steht dem Paar positiv gegenüber und freut sich über das Liebescomeback. Sie betonte: "Ich habe die beiden zusammen erlebt, also diese Liebe von den beiden ist 100 Prozent echt."

Auch Calvin Kleinen (33) hat sich während der Reunion bereits zu dem neu aufgeflammten Liebesglück seines Bruders geäußert. Er sieht bei den beiden zwar noch einige Problematiken – vor allem bezüglich ihres Streitverhaltens, wenn beide unter Alkoholeinfluss stehen – dennoch gibt er eine positive Zukunftsprognose ab: "Wenn die sich weiterhin bemühen und das Ganze in den Griff bekommen und beide wollen, dann hat es eine Zukunft. Ich bin gespannt."

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Frank Fastner, RTL / Frank Fastner Collage: Marvin Kleinen und Jenny Grassl

Anzeige Anzeige

RTL Marta und Jenny Grassl bei "Ex on the Beach", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Calvin Kleinen bei "Ex on the Beach", 2025

Anzeige