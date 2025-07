Sind Jenny und Marvin nach "Ex on the Beach" noch ein Paar?

Die Reality-TV-Stars Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart haben ihre Liebe bei der Sendung Ex on the Beach neu entfacht und es scheint, als halte das Liebesglück auch nach der Show an. Wie die beiden in der Reunion-Episode der Serie bestätigten, sind sie nach wie vor ein Paar und nach eigener Aussage "sehr glücklich". "An dem Tag, an dem wir aus Mexiko gelandet sind, sind wir sofort wieder zusammengezogen", offenbarte Jennifer. Die Influencerin betonte weiter: "Seitdem sind wir ein Paar, seitdem sind wir glücklich und wir haben uns eingegroovt."

Dennoch schweben die beiden nicht dauerhaft auf Wolke sieben. Jennifer und Marvin räumen ein, dass es in ihrer Beziehung durchaus Konflikte gibt. Damit scheinen die beiden allerdings gut klarzukommen. Der 30-Jährige erklärte, dass die Streitereien für Außenstehende zwar dramatisch wirken könnten, für ihn und Jennifer jedoch zur Beziehung gehörten. "Es gibt halt immer Streitpunkte", meinte Marvin und ergänzte: "Für uns ist das irgendwie normal so. Es ist einfach unsere Art, wir müssen damit klarkommen und kein anderer."

Bereits während der Dreharbeiten für "Ex on the Beach" sprühten bei Jennifer und Marvin erneut die Funken. Bei romantischen Aktivitäten wie einem Date auf dem Wasser gestanden sie einander ihre Gefühle und fanden wieder zueinander. Beide betonten emotional, dass sie ihre Verbindung nicht länger leugnen könnten und besiegelten ihre Versöhnung mit einem innigen Kuss. Marvin und Jennifer hatten zuvor eine turbulente Beziehung voller Höhen und Tiefen, doch ihre jüngsten Entwicklungen zeigen, dass sie trotz alledem immer wieder den Weg zueinanderfinden.

Anzeige Anzeige

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen bei "Ex on the Beach" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen bei "Ex on the Beach" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidaten 2025