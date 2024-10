Große Verwirrung: Ist Nico Schwanz etwa doch nicht verlobt?

Gestern teilte Nico Schwanz (46) ein Foto eines verdächtigen Klunkers an einer Frauenhand auf seinem Social-Media-Profil. Die Hinweise deuteten darauf hin, dass das Männermodel verlobt sein könnte. Doch stimmt das etwa gar nicht? Im RTL-Interview klärt Nico auf: "Es ist keine Verlobung. Den Klunker hat sie von mir, ja." Auch wenn der Realitystar seiner Freundin also nicht die Frage aller Fragen gestellt hat, ist er über beide Ohren in sie verknallt. "Es ist die wahre Liebe und sie ist angehende Ärztin. Ja, richtig gehört, eine ganz tolle Frau", schwärmt Nico.

Auch verrät der 46-Jährige, wie lange er und seine Liebste schon ein Paar sind. Rund anderthalb Jahre gehen sie schon gemeinsam durchs Leben. Wer die Frau an Nicos Seite ist, hat er bislang noch nicht verraten. Das habe auch einen bestimmten Grund, wie er außerdem in dem Interview verrät: "Ich war immer so schnell und habe jede Frau so schnell gezeigt und jetzt habe ich mir weit über ein Jahr Zeit gelassen, um jemanden an meiner Seite vorzustellen."

Ein Detail zu seiner Partnerin lässt sich der Ex von Saskia Atzerodt (32) aber dennoch entlocken: "Dodi ist ein Herzensmensch mit Köpfchen. Sie liebt mich und ich liebe sie. Dass ich medial bekannt bin, stört sie nicht, sie liebt mich als Privatperson und steht voll hinter mir." Den Spitznamen Dodi habe Nico nicht allein erfunden, wie er im Gespräch mit dem Sender verrät: "Mein Sohn Dami und ich haben den Namen erfunden wegen Doktorin, Dodi draus gemacht und versüßt. Sie ist 30 Jahre alt und eine ganz tolle!"

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz mit seiner Verlobten, Oktober 2024

Kammerer, Bernd Nico Schwanz mit eine Unbekannten, Januar 2024

