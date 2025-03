Dodi verrät: Darum streitet sie viel mit ihrem Nico Schwanz

Nico Schwanz (47) und seine Freundin Viktoria Schuler, genannt Dodi, schweben schon seit knapp zwei Jahren auf Wolke sieben. In ihrer Instagram-Story spricht die angehende Ärztin nun aber Klartext und verrät, dass auch die beiden nicht den ganzen Tag mit einer rosaroten Brille auf der Nase herumlaufen. "Wusstet ihr, dass Nico und ich viel streiten, weil wir gerade miteinander heilen und Probleme, Traumata und Schwächen jetzt erst richtig sichtbar werden?", teilt sie offen mit ihrer Community.

Die ehemalige Forsthaus Rampensau-Kandidatin stellt aber klar, dass "viel streiten" in diesem Kontext alles andere als negativ sei. "Vielleicht habt ihr das mal gehört, wenn ihr euren Seelenmenschen gefunden habt und in einer gesunden Beziehung angekommen seid, kommen Dinge zum Vorschein, die man vorher eher kompensiert hat, beziehungsweise sieht man dann Defizite im eigenen Verhalten", erklärt die Blondine. Sie appelliert damit an ihre Fans, auch in so einer – vermeintlich schwierigen Phase – etwas Positives zu sehen: "Das Schöne ist, man darf sich neu finden und weiterentwickeln, weil man unterstützt und geliebt wird." Dodi gibt auch noch einen letzten Tipp, denn sie weiß: "Empathie und Verständnis sind hier der Schlüssel."

Wie sehr sich die beiden Blondinen lieben, stellten sie nicht nur vor wenigen Monaten in ihrer ersten gemeinsamen TV-Show unter Beweis. Die 29-Jährige überraschte ihren Liebsten im Januar mit einem besonderen Accessoire, das sie nun für immer unter der Haut tragen wird. "Mein Liebesbeweis an Nico, weil er mich auf meinem Weg so sehr unterstützt und mir das Gefühl gibt, mich zu lieben, so wie ich bin", schrieb sie emotional zu dem Instagram-Foto eines kleinen Tattoos auf ihrem Schlüsselbein – ein Nico in geschwungener Schrift.

Instagram / _missdodi Viktoria Schuler aka "Dodi"

Instagram / _missdodi Nico Schwanz und Dodi Schuler im Februar 2025

