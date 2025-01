Liebesbeweis: Dodi trägt Nico Schwanz' Namen unter der Haut

Viktoria "Dodi" Schulers Liebe für Nico Schwanz (47) geht unter die Haut! Wie die gelernte Krankenschwester stolz in ihrer Instagram-Story präsentiert, hat sie sich ein Tattoo von seinem Namen stechen lassen. Ein "Nico" in geschwungener Schrift, umschlossen von einem Herz, ziert nun ihr Schlüsselbein. "Mein Liebesbeweis an Nico, weil er mich auf meinem Weg so sehr unterstützt und mir das Gefühl gibt, mich zu lieben, so wie ich bin", schwärmt die 29-Jährige.

Schon seit über einem Jahr sind der 47-Jährige und seine Liebste ein Paar – erst hielten sie ihre Beziehung aber aus der Öffentlichkeit heraus. Erst im Oktober 2024 gaben sie ihr Liebesdebüt im Netz und starteten wenige Monate später auch schon gemeinsam in ihr erstes TV-Format. In der zweiten Staffel von Forsthaus Rampensau kämpfen sie neben Emmy Russ (25) und Cosimo Citiolo (43), Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) und Co. um den Sieg. Bisher schlagen sie sich gut – doch reicht es auch für die Gewinnerkrone?

Dodi und Nico scheinen total glücklich miteinander zu sein, wie nicht nur das Tattoo der angehenden Ärztin zeigt – Nico schwärmt auch immer wieder in den höchsten Tönen von ihr. "Es ist die wahre Liebe", betonte er im Gespräch mit RTL. Aber wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt? "Ich habe mein Glück versucht und Nico angeschrieben. Ich hatte Nico zuvor ab und an im Fernsehen gesehen und fand ihn schon immer sehr herzlich und megainteressant!", erklärte Dodi im Netz. Er habe ihr geantwortet und der Rest ist Geschichte: "Was soll ich sagen: Es war in Rekordzeit um uns geschehen!"

Instagram / _missdodi Viktoria "Dodi" Schuler

Instagram / _missdodi Nico Schwanz mit seiner Partnerin Dodi

