Tränenreich: So hielt Nico Schwanz um die Hand von Dodi an

Nico Schwanz (47) und seine Freundin Viktoria Schuler, besser bekannt als Dodi, haben ihre Verlobung öffentlich gemacht. Im Interview mit Promiflash verriet der Reality-TV-Star nun, wie der Antrag ablief: "Ich hatte meiner Dodi verraten, dass wir zum Zweijährigen an die Ostsee fahren und essen gehen! Aber sie ahnte absolut gar nicht, dass es ihr Verwöhntag mit Antrag werden würde." Am Abend lockte er sie unter einem Vorwand zu einer geschmückten Location und stellte ihr mit einem Liebesbekenntnis die Frage aller Fragen: "Mein Schatz, wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen, aber mehr Höhen. Unsere ersten Monate waren holprig, aber wir haben sie genutzt, als wären es Jahrzehnte gewesen. Du hast mir gezeigt, wie man geliebt werden kann und somit war für mich klar, ich will dir die wichtigste aller Fragen stellen: Willst du meine Frau werden?" Dodi antwortete laut Nico unter Tränen: "Ja, von ganzem Herzen, ja, ja ich will!"

Dodi, die den ganzen Tag über nichts ahnte, war sichtlich gerührt, als sie mit verbundenen Augen in die geschmückte Location geführt wurde und schließlich zu den Klängen von Phil Collins' (74) "Another Day In Paradise" die Augenbinde abgenommen bekam. "Ich sagte ihr, wir machen noch eine Kleinigkeit für Social Media, um ihr zu erklären, warum noch eine Fotografin und die Hotelmanagerin mitkamen!", plauderte der Influencer gegenüber Promiflash aus. Schließlich kniete Nico nieder und es kam zum emotionalen Antrag – mit Kerzenschein, Blumen und ihrem Hund als Überraschungsgast.

Nico und seine Verlobte sind seit 2023 ein Paar und nahmen gemeinsam an der Show Forsthaus Rampensau teil. Anfang dieses Jahres wagten die zwei den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und zogen zusammen. Für Dodi ging es nach Thüringen in die Heimat ihres Schatzes. Sie ist gelernte Krankenschwester und lebte zuvor in Nordrhein-Westfalen. Nico ist hingegen gelernter Glaser und Friseur und machte sich schon Anfang der 2000er Jahre einen Namen als Model. Es folgten zahlreiche Teilnahmen an Formaten wie das Dschungelcamp, Das Sommerhaus der Stars oder The 50.

Anzeige Anzeige

Sonstige Nico Schwanz, Dodi und ihr Hund, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und seine Partnerin Dodi, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / _missdodi Nico Schwanz und Dodi Schuler im Februar 2025