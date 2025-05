Nico Schwanz stinksauer: Sein Sohn wurde von Auto angefahren

Ein dramatisches Erlebnis erschütterte den Reality-TV-Star Nico Schwanz (47): Sein 15-jähriger Sohn Damian Dion geriet am Montag im sachsen-anhaltischen Sohlen nahe Magdeburg in einen schlimmen Fahrradunfall. Wie Nico auf Instagram berichtete, wurde Damian am frühen Abend von einer Frau in einem weißen Tesla von der Straße gedrängt. Der Teenager verlor die Kontrolle: "Dami musste dem Auto ausweichen und fiel mit dem Fahrrad ins Rapsfeld." Die Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Nico schilderte den Moment voller Zorn und bat um Hinweise, um die Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen zu können.

Damian, der sich nach dem Sturz Prellungen, Stauchungen und Schürfwunden zugezogen hatte, konnte sich aus eigener Kraft nicht aus dem Feld befreien, in dem er liegen blieb. Nico prangerte in seinen öffentlichen Social-Media-Posts nicht nur das rücksichtslose Verhalten der Unfallverursacherin an, sondern hob auch hervor, wie sehr ihn das Szenario erschütterte: "[Sie] scherte sich danach einen Dreck, in den Rückspiegel zu schauen." Er machte klar, dass es ihm nicht nur darum geht, Gerechtigkeit zu erlangen, sondern auch darum, ein Bewusstsein für sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu schaffen und gegen Fahrerflucht vorzugehen.

Bereits vor rund zwei Monaten zeigte Nico auf Instagram, wie eng die Verbindung zu seinem Sohn ist. Damals widmete der Realitystar seinem Spross einen emotionalen Post. "Mein lieber Dami, ich bin so mächtig stolz auf dich! Du bist mit deinen fast 15 Jahren schon so ein guter Mensch und mein bester Freund", schrieb er. In dem Beitrag schwärmte der stolze Vater davon, wie achtsam, schlau und einfühlsam sein Sohn sei. "Du hast deine eigenen Ziele im Kopf, hast Motivation, deine Träume aus eigener Kraft zu verwirklichen, bist bodenständig und du bringst mich immer zum Lachen", hieß es weiter. Am Ende betonte er: "Ich liebe dich bedingungslos, du bist mein Held."

Anzeige Anzeige

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und sein Sohn Damian, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und sein Sohn Damian, März 2025

Anzeige Anzeige