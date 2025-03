Nico Schwanz teilt rührende Worte über seinen Sohn Damian

Nico Schwanz (47) gibt seltene Einblicke in seine Vaterschaft. Der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat hat einen 14-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung. Auf seinen Spross ist der Reality-TV-Star mächtig stolz, wie er nun mit einem Post auf Instagram beweist. Zu einem Schnappschuss, auf dem das Vater-Sohn-Duo breit lächelnd in die Kamera strahlt, schreibt er: "Mein lieber Dami, ich bin so mächtig stolz auf dich! Du bist mit deinen fast 15 Jahren schon so ein guter Mensch und mein bester Freund."

Dann schwärmt der stolze Papa weiter: "Du bist viel achtsamer, schlauer und einfühlsamer, als ich es in deinem Alter war. Du hast deine eigenen Ziele im Kopf, hast Motivation, deine Träume aus eigener Kraft zu verwirklichen, bist bodenständig, und du bringst mich immer zum Lachen." Nico sei unfassbar dankbar und glücklich, ihn als Sohn zu haben. "Ich liebe dich bedingungslos, du bist mein Held", schließt er seinen liebevollen Post ab.

Nicos Partnerin Viktoria Schuler, die von ihm liebevoll Dodi genannt wird, ist von der Vater-Sohn-Beziehung der beiden begeistert. Auf Instagram wurde sie kürzlich gefragt, ob sie sich mit ihrem Liebsten zusammen gemeinsamen Nachwuchs vorstellen kann. Und obwohl sie sich früher nie ein Leben mit Kindern ausmalen konnte, habe sich das Blatt durch Nico und Damian gewendet. "Ich kann mir jetzt alles vorstellen mit Nico, weil ich sehe, wie bereichernd die Vaterliebe zu einem Kind ist", erklärte sie und betonte: "Es ist so bereichernd, die beiden als meine Familie zu haben, dass ich mir jetzt alles vorstellen kann. Deshalb kommt der Gedanke immer mal wieder hoch, doch eigene Kinder zu haben."

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz, Reality-TV-Star

Instagram / _missdodi Nico Schwanz und Dodi Schuler im Februar 2025

