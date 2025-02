Nach einem Jahr: Dodi zieht zu Nico Schwanz nach Thüringen

Seit über einem Jahr sind Nico Schwanz (47) und seine Viktoria nun schon zusammen. Gemeinsam nahmen sie im vergangenen Jahr am Sommerhaus der Stars teil und haben schon einiges zusammen erlebt. Jetzt gehen sie einen weiteren wichtigen Schritt zusammen: Dodi, wie das Männermodel seine Liebste nennt, zieht um! Auf Instagram erzählt sie: "Jetzt kommen die anstrengenden Tage. Donnerstag kommt Nico mit dem Anhänger und dann ziehe ich endlich zu ihm nach Thüringen! Kennt ihr das komische Gefühl, wenn das 'ganze Leben' in Kartons eingepackt ist?" Nico scheint sich darüber zu freuen: Er teilt die Story seiner Freundin gleich auf seinem eigenen Account, damit auch wirklich alle Bescheid wissen.

Die gelernte Krankenschwester scheint total verliebt zu sein. Allerdings ist der große Umzug von ihrer Heimat in Nordrhein-Westfalen nicht der erste Liebesbeweis, den sie ihrem Partner macht. Schon zu seinem Geburtstag im Januar hatte sie sich etwas ganz Besonderes – und ziemlich permanentes – ausgedacht: Sie ließ sich den Namen ihres Partners über ihr linkes Schlüsselbein tätowieren. "Mein Liebesbeweis an Nico, weil er mich auf meinem Weg so sehr unterstützt und mir das Gefühl gibt, mich zu lieben, so wie ich bin", verkündete sie damals auf ihrem Account.

Obwohl Dodi und Nico noch keine Ewigkeit zusammen sind, sind ihre Leben schon sehr miteinander verwoben. So hat die angehende Chirurgin auch schon das Kind des Models aus einer früheren Beziehung kennengelernt. "Es ist so bereichernd, die beiden als meine Familie zu haben, dass ich mir jetzt alles vorstellen kann. Deshalb kommt der Gedanke immer mal wieder hoch, doch eigene Kinder zu haben", schilderte Dodi Ende Januar auf Instagram und erklärte, dass sie sich eigentlich sehr lange keine Zukunft mit eigenen Kindern vorstellen konnte. Doch Nico mit seinem Sohn zu sehen, habe sie letztendlich umgestimmt.

Instagram / _missdodi Viktoria "Dodi" Schuler

Instagram / _missdodi Dodi Schuler und Nico Schwanz im Dezember 2024

